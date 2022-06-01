Gülnara Teymurova, Azerbaycan ve Türk kadınlarını kaynaştıracak

Azerbaycan ve Türkiye kadınlarını daha da kaynaştırmak amacıyla yola çıkan Azeri Gülnara Teymurova, birikimlerini Türkiye’de değerlendirecek.

Azerbaycan’ın Ağdam şehrinde dünyaya geldikten sonra İstanbul Mithatpaşa Kız Meslek Enstitüsü/nde eğitimini tamamlayan Azeri Gülnara Teymurova, kurucu üyesi olduğu İdealist Kadınlar Birliği’nde iki ülke kadınlarının yakınlaşması için faaliyetlerine devam ediyor. Milli Türk Talebe Birliği ve dönemin Hanımlar İlim ve Kültür Derneği’nin faaliyetlerine katılan ve Yazar Şule Yüksel Şenler’in de katkısıyla hayatını ilim ve irfana adayan Teymurova, kendini fikir ve aksiyon alanında sosyal çalışmalara adadı. Yapmış olduğu kültürel ve sanatsal faaliyetlerle Azerbaycan ve Türkiye kadınlarının daha da yakınlaşmasını amaçladığını ifade eden Teymurova, sağlıklı yaşam ve doğal beslenme alışkanlıklarına önem verip, bu konularda toplumsal bilinci artıracak çalışmalara özel ilgi gösteriyor. Teymurova, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında Azeri ve Türk kültürünün etkileşimine katkıda bulunmak istediğini dile getirdi.