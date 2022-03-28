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Güllaç Fiyatları Cep Yakıyor Ama Siz İsterseniz Evinizde Lezzetli Bir Güllaç yapabilirsiniz! İşte Kolay Güllaç Tarifi

Sütlü bir tatlı olan güllaç, ramazan ayı ile özdeşleşmiş bir tatlı. Misafir olarak gidilen evlere hediye olarak bile götürülüyor. Güllacın içinde süt, şeker, yufka, gül suyu, pudra şekeri, ceviz, fıstık, ve nar taneleri bulunuyor. Güllaç yaprağı ya da güllaç yufkası hazır alınabildiği gibi evde de yapılabilir. İşte size evinizde kolaylıkla yapabileceğiniz güllaç tarifi...

Kültür Sanat 28.03.2022, 16:09 28.03.2022, 16:19
Güllaç Fiyatları Cep Yakıyor Ama Siz İsterseniz Evinizde Lezzetli Bir Güllaç yapabilirsiniz! İşte Kolay Güllaç Tarifi

Önce Güllaç Tarifi İçin Malzemeleri Sıralayalım

10 yaprak güllaç

1,5 litre süt

2 su bardağı şeker

Çekilmiş ceviz

2 yemek kaşığı gül suyu (isteğe göre)

Üzeri için:

File Fıstık

Ceviz

Nar tanesi

Güllaç Tarifi Nasıl Yapılır?

Güllaç tatlısını yapmak için; öncelikle süt ve şekeri tencereye alarak ısıtıyoruz, şekerler tamamen erisin. Daha sonra süt oda sıcaklığında ılınmaya bırakıyoruz.

Süt kaynar olursa tatlınız hamur olur o nedenle el yakmayacak şekilde olmalı sonra tatlıyı tepsiye döşüyoruz.

Güllaç yaprağının parlak kısmı üste gelecek şekilde derince bir tepsiye koyuyoruz.

Üzerine her yanı ıslanacak şekilde bir iki kepçe süt döküyoruz.

Beş güllaç yaprağı için aynı işlemi tekrarlayalım ve 5. katı da ıslattıktan sonra bu kata ceviz serpelim ve üzerine diğer güllaç yapraklarını aynı şekilde ıslatarak serelim.

Kalan şekerli sütten bir su bardağı kadar alalım.

İçerisine 2 yemek kaşığı gül suyu ekleyip tatlının üzerine gezdirelim.

Tatlıyı buz dolabında muhafaza ediniz.

En az 2-3 saat dinlendirdikten sonra üzerini isteğe göre süsleyerek servis edebilirsiniz.

Güllaç Yaparken Bunları Unutmayın

Güllaç yapraklarını ıslatacağınız sütün sıcaklığı çok iyi olmalıdır. Eğer sütünüz çok sıcak olursa güllaç yapraklarını hamur edebilir, çok fazla ılık olması durumunda ise güllaç yapraklarını ıslatmayabilir.

Güllaç tatlınızın tam tadında olması için gül suyu eklemelisiniz.

Güllaç tatlınızın tadını kaybetmemesi ve içerisindeki cevizin güllacınızı karartmaması için yaptığınız gün tüketmeniz daha iyi olacaktır.

Biraz Da Güllacın Faydalarından Bahsedelim

İçerisinde katkı maddesi olmadığı için sağlık açısından herhangi bir tehlikesi yoktur.

Diğer tatlılarda yüksek oranda karbonhidrat olmasına karşılık güllaçta içerdiği sütten dolayı yüksek oranda protein vardır.

Ramazanda yapılan güllaç tatlısı gün boyu aç kalan midelerinize, yemekten yaklaşık 1 saat sonra yemeniz halinde bariz bir rahatsızlık vermemektedir.

Ramazanda açlığın etkisiyle düşen kan şekerini içerisinde bulunan sütün etkisiyle dengelemektedir.

Güllaç, şeker miktarı düşürülüp yarım yağlı sütle yapıldığında diyette olanlar için kalorisi düşük bir tatlıdır.

 

#ramazan #güllaç #tarif #yemek #kolay
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