SHOW TV'nin sevilen komedi programı Güldür Güldür 8. sezon ilk bölümü bu akşam saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak. Milyonları ekrana kilitleyen Güldür Güldür yeni sezonda ekibe katılan yeni oyuncular olacak. Güldür Güldür oyuncuları kimler? Güldür Güldür konusu ne?

GÜLDÜR GÜLDÜR KONUSU NE?

Güldür Güldür, Ali Sunal'ın sunduğu ilk sezonu FOX TV'de, 2.sezonundan itibaren Show TV'de yayımlanan eğlence programı. Her hafta konukların yer aldığı programda çeşitli skeçler yer alıyor. 7'den 70'e herkesi ekran başına kilitleyen, ekranların komedi klasiği Güldür Güldür Show hız kesmeden devam ediyor.

GÜLDÜR GÜLDÜR OYUNCULARI KİM?

Açelya Topaloğlu

Ali Sunal



Alper Kul



Aylin Kontente



Aziz Aslan



Berkay Tulumbacı



Burak Topaloğlu



Dağhan Külegeç



Doğa Rutkay



Ecem Erkek



Giray Altınok



İrem Kahyaoğlu



Mahir İpek



Meltem Yılmazkaya



Murat Akkoyunlu



Onur Atilla



Onur Buldu



Uğur Bilgin



Ünal Yeter