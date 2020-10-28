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Güldür Güldür oyuncuları kimler? Güldür Güldür konusu ne?

SHOW TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür yeni sezonu bu akşam başlıyor. Bu sene 8. sezonu bu akşam başlayacak olan Güldür Güldür oyuncuları kimler? Güldür Güldür konusu ne?

Kültür Sanat 28.10.2020, 13:23
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Güldür Güldür oyuncuları kimler? Güldür Güldür konusu ne?

SHOW TV'nin sevilen komedi programı Güldür Güldür 8. sezon ilk bölümü bu akşam saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak. Milyonları ekrana kilitleyen Güldür Güldür yeni sezonda ekibe katılan yeni oyuncular olacak. Güldür Güldür oyuncuları kimler? Güldür Güldür konusu ne?

GÜLDÜR GÜLDÜR KONUSU NE?

Güldür Güldür, Ali Sunal'ın sunduğu ilk sezonu FOX TV'de, 2.sezonundan itibaren Show TV'de yayımlanan eğlence programı. Her hafta konukların yer aldığı programda çeşitli skeçler yer alıyor. 7'den 70'e herkesi ekran başına kilitleyen, ekranların komedi klasiği Güldür Güldür Show hız kesmeden devam ediyor.

GÜLDÜR GÜLDÜR OYUNCULARI KİM?

Açelya Topaloğlu

Ali Sunal


Alper Kul


Aylin Kontente


Aziz Aslan


Berkay Tulumbacı


Burak Topaloğlu


Dağhan Külegeç


Doğa Rutkay


Ecem Erkek


Giray Altınok


İrem Kahyaoğlu


Mahir İpek


Meltem Yılmazkaya


Murat Akkoyunlu


Onur Atilla


Onur Buldu


Uğur Bilgin


Ünal Yeter

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