Guinness Rekorlar Kitabı’na giren börekçiden Habib Amca’ya destek

Bursa’da Guinness Rekorlar Kitabı’na giren börek ustası Hasan Acar, börek arabası çalınan Habib Polat’a börek tezgâhı hediye etti.

Sokaklarda seyyar arabası ile börek satan Habib Polat’ın arabası 8 Mayıs tarihinde Orhaniye Mahallesi Çinili Camii bölgesinde henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Polat, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak destek istedi. Haberleri okuyan ustası Hasan Acar, Habib Polat’ın imdadına yetişti. Acar, satın aldığı börek tezgahını börek doldurarak Polat’a hediye etti. Polat, börek arabasındaki börekleri vatandaşlara dağıttı.

Mutluluk yaşayan Habib Polat, "Sabah 5’te buradan geçerken arkadaşın herhalde ihtiyacı varmış, bana ait olan ekmek teknemi alarak kaçmış. İsteseydi biz ona daha güzelini verirdik. Başka aracım yoktu, ustam sağ olsun sesimizi duymuş ve bana yeni araç getirdi. Allah iyi insanların sayısını artırsın ki kimse mağdur kalmasın" dedi.

Hasan Acar ise," Biz kimsenin mağdur olmasını istemeyiz. Börekçinin halinden börekçi anlar. Benim de çocukluğumda böyle bir ekmek teknem vardı. Onu da aynı şekilde çalmışlardı. Ben de böyle bir hüzünlü zaman yaşamıştım ve birileri bana yeni bir araç hediye etmişti. Bayramın 1. günü ben bu haberi duydum ve gerçekten çok üzüldüm. Bunun üzerine İnegöl’de yaşayan Habib amcamıza börek arabası hediye etmek istedim. Sağ olsun kendisi de bu teklifimi kabul etti. Hayrımıza vesile oldu. Biraz da börek getirdik. Vatandaşlara ikram etmek istedik. Hayırlı işlerde teşvik vardır düşüncesiyle bunu duyurmak istedik" dedi.