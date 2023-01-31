Guiness Rekorlar Kitabı’na giren "Şen Makas" Bursa seyircisiyle buluşacak

Amerikan tiyatro tarihinin "En Uzun Süreli Oynanan Oyunu" olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na geçen "Şen Makas", 2 Şubat Perşembe günü Bursa seyircisiyle buluşacak. Oyunun biletleri Biletinial’da satışa sunuldu.

Guinness Rekorlar Kitabı’na geçen "Şen Makas" tiyatro oyunu, 2 Şubat’ta Bursa’daki tiyatro severlerle buluşuyor. Amerikan tiyatrosunun "En Uzun Süreli Oynanan Oyunu" olarak Guiness Rekorlar Kitabı’na geçen Şen Makas’ın Nedim Saban tarafından yepyeni bir yorumla sahneye taşınan uyarlaması, Bursa Akademik Borsalar Birliği’nde sahnelenecek.

Seyirciyi aktif olarak oyuna dahil eden interaktif komedi oyunu Şen Makas’ın biletleri, Türkiye’nin lider online etkinlik biletleme şirketi Biletinial üzerinden satın alınabiliyor.