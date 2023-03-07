Grup Abdal 15 Mart’ta Ankara’da

Grup Abdal, 15 Mart Çarşamba günü Ankara MEB Şura Salonu’nda sahne alacak. Performansın biletleri ise Biletinal’da satışa sunuldu.

Grup Abdal, 15 Mart Çarşamba günü MEB Şura Salonu’nda Ankaralı sevenleriyle buluşacak. Konserin biletlerine Türkiye’nin teknoloji odaklı kültür, sanat, spor ve eğlence platformu Biletinial’dan ulaşılabilecek.

İlk olarak sosyal medya aracılığıyla internet ortamında müzik serüvenlerine başlayan Grup Abdal, ilk albümünü 2012’nin ocak ayında müzik piyasasına sundu. 2013’ün mart ayında ikinci albümleri Ozanca’yı yayımlayan grup, o günden bu zamana geniş dinleyici kitlesine ulaştı.