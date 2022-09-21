Gripin Nevşehir'e geliyor

Nevşehir Belediyesi tarafından 1 Ekim Cumartesi akşamı düzenlenecek olan halk konserinde sevilen müzik grubu Gripin sahne alacak.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kültür ve Sanat Günleri etkinliği kapsamında Türkiye’nin ünlü sanatçıları Nevşehirliler ile buluşacak.

Etkinlikler kapsamında düzenlenecek olan ilk konser 1 Ekim Cumartesi akşamı TÜİK Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

Saat 20.30’da başlayacak olan konserde ünlü müzik grubu ‘Gripin’ sahne alacak ve sevilen eserlerini Nevşehirliler için seslendirecek.