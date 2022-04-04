Grammy Ödülleri sahiplerini buldu

Kasım ayında açıklanan adaylar, uzun bir süredir bu geceyi bekliyordu. Ve nihayet dün gece gerçekleşen törende kazananlar belli oldu. Olivia Rodrigo en iyi yeni sanatçı, Silk Sonic yılın şarkısı ödülünü kucaklayarak geceye damga vuran isimler oldu. Ayrıca geçtiğimiz günlerde davulcusu Taylor Hawkins’i trajik bir şekilde kaybeden Foo Fighters da birden fazla kategoride ödüle layık görüldü.

2022 GRAMMY ÖDÜLLERİ’NİN KAZANANLARI