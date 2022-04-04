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Grammy Ödülleri sahiplerini buldu
Koronavirüs salgını nedeniyle yapılamayan Grammy Ödülleri rötarlı olarak sahiplerini buldu. Geceye birden fazla kategoride ödül alan isimler damgasını vurdu. 64. defa düzenlenen ödül töreni, Covid nedeniyle ertelendikten sonra nihayet dün gece gerçekleşti ve müzik dünyasının en prestijli ödülleri sahiplerini buldu.
Kültür Sanat 04.04.2022, 20:57
Kasım ayında açıklanan adaylar, uzun bir süredir bu geceyi bekliyordu. Ve nihayet dün gece gerçekleşen törende kazananlar belli oldu. Olivia Rodrigo en iyi yeni sanatçı, Silk Sonic yılın şarkısı ödülünü kucaklayarak geceye damga vuran isimler oldu. Ayrıca geçtiğimiz günlerde davulcusu Taylor Hawkins’i trajik bir şekilde kaybeden Foo Fighters da birden fazla kategoride ödüle layık görüldü.
2022 GRAMMY ÖDÜLLERİ’NİN KAZANANLARI
- Yılın albümü Jon Batiste – We Are
- Yılın şarkısı Silk Sonic – Leave the Door Open
- En iyi pop/duo grup performansı Doja Cat featuring SZA – Kiss Me More
- En iyi pop vokal albümü Olivia Rodrigo
- En iyi R&B albümü Jazmine Sullivan – Heaux Tales
- En iyi rap performansı Baby Keem featuring Kendrick Lamar – Family Ties
- En iyi yeni sanatçı Olivia Rodrigo
- En iyi country albümü Chris Stapleton – Starting Over
- En iyi pop solo performansı Olivia Rodrigo – Drivers License
- En iyi dans/elektronik kayıt Rüfüs Du Sol – Alive
- En iyi dans/elektronik albüm Black Coffee – Subconsciously
- En iyi rock performansı Foo Fighters – Making a Fire
- En iyi metal performansı Dream Theater – The Alien
- En iyi rock şarkısı Foo Fighters – Waiting on a War
- En iyi rock albümü Foo Fighters – Medicine at Midnight
- En iyi alternatif müzik albümü St Vincent – Daddy's Home
- En iyi R&B şarkısı Silk Sonic – Leave the Door Open
- En iyi rap albümü Tyler, the Creator – Call Me If You Get Lost
- En iyi rap şarkısı Kanye West featuring Jay-Z – Jail
- En iyi Latin pop albümü Alex Cuba – Mendó