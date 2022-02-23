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Görmeden kaymanın keyfini yaşadılar

Kastamonu’da görme engelli bireyler, Karadeniz’in en uzun kayak pistine sahip Ilgaz Dağında kayak yapmanın keyfini çıkardı.

Kültür Sanat 23.02.2022, 13:32
Görmeden kaymanın keyfini yaşadılar

Kastamonu’da görme engelli bireyler, Karadeniz’in en uzun kayak pistine sahip Ilgaz Dağında kayak yapmanın keyfini çıkardı.

Kastamonu Valiliği ile Kastamonu Belediye Başkanlığının organize ettiği bir programla Kastamonu Görme Engelliler Derneği üyeleri, Batı Karadeniz’in en uzun pisti olan Ilgaz Yurduntepe Kayak Tesisleri’nde kızakla kaymanın keyfini yaşadı. İlk defa kızakla kaymanın keyfini yaşayan görme engelli birey ve öğrenciler, doyasıya eğlendi. İlk defa kızakla kayan görme engelliler, bunun kendileri için heyecan verici olduğunu söyledi.

“Kayıyoruz ama işi güzel kılan nereye kaydığımızı göremiyoruz”

Görme Engelli Necati Korkmazer, “Devletimiz ve diğer daire amirlerimiz vesile oldu böyle bir etkinlik düzenlediler. Hepsinden Allah razı olsun. Bize bu heyecanı yaşattılar. İlk defa kaydık, ilk defa böyle bir heyecan yaşadık. Ailemizle veya kendi imkanlarımızla Ilgaz Dağına gelip kaymak bizler için mümkün değil. Bu heyecanı yaşayabilmek gibi bir lüksümüz ne yazık ki yok. Kayıyoruz ama bizim için, işi güzel kılan nereye kaydığımızı göremiyoruz. Görmeden kayıyoruz, onun özgürlüğünü onun heyecanını daha fazla yaşıyoruz. Kayarken düşüyoruz ama biz görme engelliler olarak zaten devamlı düşüyoruz. Düşmekten korkmuyoruz, düşmek bizim hayatımızın artık bir parçası. Rabbim düşüp te kalkamamaktan muhafaza eylesin diyoruz. Düşüyoruz kayıyoruz, düşüyoruz kayıyoruz. Bu heyecanın sonuna kadar tadını çıkartıyoruz. Tekrar vesile olan ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler” dedi.

“Ilgaz Dağında özgürlüğümüzü hissettik”

Görme Engelli Mehmet Büyük ise, “Bugün çok güzel bir aktivite oldu. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Bugün eşsiz duygular yaşadık. Bu duyguların hiçbir zaman tarifi yok. Bizler için çok güzeldi. Biz burada kuşlar gibi uçtuk. Özgürlüğümüzü hissettik. Bağımsızlığımızı hissettik. Burası güzel bir alan. Büyük bir alan. Görme engellilerin de ve diğer engelli guruplarında rahatça hareket edebileceği bir alan. Buraya ben ilk defa geldim. Adını daha önce duymuştum. Zaten benim gelesim vardı. O da bugüne nasip oldu. Buradan emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu hızı, o sürati hissediyoruz. Görmüyoruz ama o karın bize vuran taneleri o kaymayla beraber çok güzel bir duygu. Kuşlar gibi bugün uçtuk diyebilirim” diye konuştu.

“Evden çıkamayan ailelerimiz için son derece güzel bir etkinlik oldu”

Engelli Annesi Huriye Boyraz da, “Evlatlarımız ilk defa aileleriyle birlikte buralara geldiler. İnanılmaz mutlu oldular. Bizim için bu tür etkinliklerin önemi çok büyük. Ailelerimiz evden çıkamıyorlar. Ortamlara giremiyorlar. Ama bu tür etkinlikler inanılmaz güzel. Ailelerin de birlik beraberlik içerisinde olması biz dernekler sayesinde oluyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Bu tür etkinlikler bizlerin mutlu olmasını sağlıyor”

Görme Engelliler Derneği Başkanı Cahir Kuşoğlu ise, “Şu anda kayak alanındayız. Görmeden kaymak nasıl olur onu becermeye çalışıyoruz. Biz birkaç kere yaptık. Çok da güzel oluyor. Düşerek kalkarak yolumuza devam ediyoruz. Görme engelliler derneği olarak bu tür etkinliklerde ve faaliyetlerde olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Bunlar bizim daha çok sosyalleşmemizi, arkadaşlarımızla bir arada olmamızı ve en önemlisi de mutlu olmamızı sağlıyor” şeklinde konuştu.

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