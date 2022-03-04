“Görme” Esenyurt’ta sanatseverleri buluşturacak

Esenyurt Belediyesi, Ressam Raziye Cerit Albayrak’ın resimlerini Esenyurtlu sanatseverlerle buluşturacak. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel olarak yapılacak olan “Görme” adlı resim sergisi, kadınların sorunlarını sanatsal bir dille gözler önüne serecek.

Ressam Raziye Cerit Albayrak’ın “Görme” adlı resim sergisi 5-8 Mart tarihleri arasında Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde Esenyurtlu sanatseverleri bir araya getirecek. 5 Mart’ta açılışı yapılacak olan sergi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde de gezilecek. Resimlerinde akademik ve gerçekçi bir üslup kullanan Ressam Albayrak, soyut ve sürrealist resimleriyle sanatseverlerin beğenisini kazanıyor.

Kadın konusunu sık sık tuvaline yansıtan Ressam Albayrak, “Görme” sergisi hakkında şöyle konuştu: “Elbette önce insanı ele almak gerekir. Ancak yaşadığımız, gözlemlediğimiz olaylar bize kadın sorununa yakın durmamız gerektiğini her seferinde belletiyor. En büyük yük ve en acı olaylar kadınlara ait oluyor. Bunun sanattaki yansıması bu anlamda çok önemli.”