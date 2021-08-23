Görenler şok oldu... 2 bin yıllık lahitten 150 yıldır su akıyor

UNESCO’ya aday tarihi kent İznik’te bir ormanlık alanda lahit mezar içinden su akması görenleri şaşırtıyor.

Göl, tarla, bağ ve bahçelerinden neredeyse her gün tarih çıkan Bursa’nın İznik İlçesinde ormanlık bir alanda herkesi şok edecek tarihi bir an gerçekleşti. İlçeye bağlı Tacir Mahallesi’nde ormanlık bir alanda üzerinde kabartmalar bulunan lahit mezarın çeşme olarak kullanılması herkesi şaşırttı. Üzerinde 3 kabartma bulunan Roma dönemine ait mezar lahdin içinden dışarıya verilen boru ile su aktığını şahit olanları o anları sosyal medya hesaplarından paylaştılar. Arkeologlardan alınan bilgiye göre lahdin Romalı asil bir aileye ait olduğunu mezarın içinden su akmasının ise ailenin vasiyeti olduğu iddia edildi.

Köylüler ise 150 yıldır buradan su aktığını, bölgeye ise ‘Aşa Dere’ ismini verdiklerini ifade ettiler. Bölgeye izci olarak giden Berkman Atasever, “Ben izci olarak buraya geldim ve şok oldum. Lahidin içinden su akıyor ve daha önce hiç böyle bir şey görmedim” dedi.