Gönüllü Turizm Elçileri Projesi gençler için bir fırsat

Fatih Belediyesi’nin bu yıl 12’inci kez hayata geçirilecek olan Gönüllü Turizm Elçileri projesi için başlattığı başvurular devam ediyor.

22 Haziran’a kadar sürecek başvuru sonucunda seçilen Gönüllü Turizm Elçileri; bu yıl 12’inci kez Türkiye’nin vitrini ve en önemli kültür turizmi güzergâhı olan Fatih’e gelen turistlerin seyahatlerini sorunsuzca tamamlayabilmeleri amacıyla onlara yardımcı olacaklar. Projeyle; şehre gelen turistlerin memnuniyetinin sağlanmasının yanı sıra, projede gönüllü olarak yer alan gençlere de; sosyalleşme, yabancı dillerini geliştirerek pratik yapabilme ve dünyanın her yerinden şehrimize gelen insanlarla da tanışma fırsatı sunuyor. Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Gönüllü Turizm Elçileri projesinin özellikle dil geliştirmek isteyen gençler için önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Her yıl yazılı ve sözlü mülakatlar seçilerek projede görev alan Turizm Elçileri; Sultanahmet, Ayasofya, Yerebatan, Divanyolu, Kapalıçarşı ve Eminönü bölgelerinde, İngilizce, İspanyolca Almanca, Arapça, Fransızca, Farsça, Korece, Japonca, Çince, İtalyanca ve Rusça gibi çeşitli dillerde turistlere ücretsiz rehberlik hizmeti veriyor. Üzerlerinde çeşitli dillerde ‘‘Ask Me/Bana Sor’’ yazılı tişörtleri ile hizmet veren ve yaşları 16 ile 30 arasında değişen gençlere proje sonunda katılım sertifikası da veriliyor.