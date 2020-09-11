Gondolda sinema keyfi
27. ULUSLARARASI ADANA ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN ÜCRETSİZ “GONDOLDA FİLM GÖSTERİMLERİ” ETKİNLİĞİ, GÖSTERİME GİRDİKLERİ GÜNDEN BU YANA İLGİYLE İZLENEN FİLMLERİ SİNEMASEVERLERLE BULUŞTURUYOR.
27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında düzenlenen ücretsiz “Gondolda Film Gösterimleri” etkinliği, gösterime girdikleri günden bu yana ilgiyle izlenen filmleri sinemaseverlerle buluşturuyor. Adanalılara açık havada film izleme keyfi sunmayı amaçlayan gösterimler, sosyal mesafeye uygun bir yerleşimle 14-20 Eylül 2020 tarihleri arasında Seyhan Nehri’nde bulunan Gondol Marina’da gerçekleştirilecek.
Adana Büyükşehir Belediyesi, Şehircilik Atölyesi, Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ve Altın Koza A.Ş. iş birliğinde düzenlenen “Gondolda Film Gösterimleri”, festival ile eş zamanlı olarak 14 Eylül’de başlayıp 7 gün boyunca devam edecek.
Seyhan Nehri üzerinde gerçekleşecek etkinlik, sinemaseverlere çok beğenilen bir film seçkisi sunacak. Etkinliğe katılan izleyiciler için ayrılacak 8 gondolun yanı sıra, nehir kıyısı boyunca sosyal mesafeye uygun olarak 100 kişilik bir oturma düzeni hazırlanacak.
“Gondolda Film Gösterimleri” kapsamında 14 Eylül Pazartesi akşamı “7. Koğuştaki Mucize”; 15 Eylül Salı akşamı “Selvi Boylum Al Yazmalım”; 16 Eylül Çarşamba akşamı “Aile Arasında”; 17 Eylül Perşembe akşamı “Arkadaş”; 18 Eylül Cuma akşamı “Yozgat Blues”; 19 Eylül Cumartesi akşamı “Ölümlü Dünya”; 20 Eylül Cuma akşamı ise “Züğürt Ağa” filmlerinin gösterimleri gerçekleşecek.
Başlama saati 20.00 olan “Gondolda Film Gösterimleri”ne ücretsiz olarak katılmak için sehircilikatolyesi.org adresinden kayıt yaptırılabilir.
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