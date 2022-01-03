Gökhan Türkmen canlı konserde sahne alacak

Şarkıcı Gökhan Türkmen ve manken Özge Ulusoy’un sunuculuk yapacağı ’BIGO Gala Konseri 2022’’ etkinliği, 5 Ocak’ta gerçekleşecek.

Ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen ve ünlü manken Özge Ulusoy’un sunuculuk yapacağı ’BIGO Gala Konseri 2022’’ etkinliği, 5 Ocak 2022’de, saat 21.00’de başlayacak. Özge Ulusoy’un sunumu ile başlayacak olan konser, Gökhan Türkmen’in canlı performansı ile devam edecek. Yayın platformunun 2021 yılının en iyi yayıncıları ve aileleri ödüllendirilecek.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Gökhan Türkmen, "Özellikle pandemi döneminde konserler iptal edildi, ancak canlı yayınlar sayesinde hayranlarımızla etkileşimimiz devam etti. Canlı yayınlarla verdiğimiz konserler ile, sanal dünyaya kapılarımızı açtık. Canlı yayınlar, fiziksel etkinliklerin yerine geçerek, evlerinden çıkamayan insanlar için eğlence kaynağı haline geldi ve böylece sanatçılar hayranları ile bağlantı kurma şansına sahip oldu" dedi.