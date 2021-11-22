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Gökhan Özoğuz Kırmızı Oda'da! "Dara" Gökhan Özoğuz Kimdir? Gökhan Özoğuz Kaç Yaşında ve Nereli?

TV8 ekranlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda yaptığı oyuncu transferleriyle çok konuşuluyor. Birbirinden ünlü isimlerin bulunduğu oyuncu kadrosuna geçtiğimiz günlerde ünlü şarkıcı Gökhan Özoğuz'un dahil olacağı öğrenilmişti. Dizinin fragmanında uyanamama problemi yaşayan Dara karakterine hayat veren Gökhan Özoğuz'un hikayesi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Kırmızı Oda'nın Dara'sı Gökhan Özoğuz kimdir? Gökhan Özoğuz kaç yaşında ve nereli? Detayları haberimizde sizler için derledik...

Kültür Sanat 22.11.2021, 10:33 22.11.2021, 11:16

TV8’in Cuma akşamlarına damgasını vuran dizisi Kırmızı Oda’ya bu Cuma yayınlanacak 52’inci bölümünden itibaren müzisyen Gökhan Özoğuz dahil olacak. Özoğuz; Kırmızı Oda’da uyku problemi çeken ve bu yüzden pek çok sıkıntıyla karşılaşan Dara karakterine hayat verecek.

Dara’nın merak edilen hikayesi ve Gökhan Özoğuz’un ilgiyle takip edilecek performansı bu cumadan itibaren her Cuma tv8’de yer alacak.

Dara’nın psikolojik rahatsızlığı ne?

Cuma akşamlarına damga vuran Kırmızı Oda dizisinin her bölümü heyecanla bekleniyor. Diziye 52.bölümde katılan Dara karakteri ise seyirciler tarafından merak konusu oldu. Gökhan Özoğuz’un canlandırdığı Dara karakteri, uyku probleminden dolayı pek çok sorunla karşılaşan bir kişi olarak ekranlara gelecek. 

Dara’nın hastalığı ise uykudan uyanamama. Aşırı uyku isteği olarak adlandırılan hipersomnia, ana uyku evresi 7 saat olmasına karşı daha fazla devam eden ve gün içinde tekrarlayan uyku evreleri oluşumu ya da uykuya dalma hali olarak tanımlanır. Hastalar gece yeteri kadar kesinsitiz bir şekilde uyusa da gündüzleri uyku atağı yaşarlar.

'Uyku Hastalığı 'Hipersomnia nedir? Tedavisi var mı?

Kırmızı Oda'nın Dara'sı Gökhan Özoğuz Kimdir? Gökhan Özoğuz Kaç Yaşında?

Gökhan Özoğuz, 14 Ekim 1976 tarihinde İstanbul’da Fenerbahçe semtinde doğmuştur. Aslen Gazianteplidir. Babası Ahmet Özoğuz’dur. 2007’de babaları Ahmet Hamdullah Özoğuz vefat etti. Müzisyen olmak için en büyük desteği dedesinden gördü. 15 yaşında gitar çalmaya merak salan Gökhan Özoğuz, Athena müzik grubunun solistidir. 

Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuz ikiz kardeşidir. 2004 yılında Eurovision Şarkı Yarışması’nda Türkiye’yi For Real adlı şarkıyla temsil ettiler. Bu şarkı 195 puanla 4. oldu ve Türkiye Eurovision tarihinde en fazla puan alan şarkı oldu. Holigan albümünün aynı isimli şarkısı futbol maçlarının değişmez sloganı oldu. A Milli Basketbol takımımız için yaptığı “12 Dev Adam” şarkısı ise basketbol takımının sembol şarkısıdır. 

2006 yılında ikiz kardeşi ile 4 yıllığına müzik eğitimi için Londra’ya gittiler. Uzun zamandır ara verdiği ekrana ilk kez bir dizi projesi ile dönen Gökhan Özoğuz, Tv8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye programında bir dönem jüri koltuğunda oturmuştu. 2013-2016 yayın döneminde Tv8’de yayınlanan ve Acun Ilıcalı’nın yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptığı O Ses Türkiye isimli müzik yarışmasında jüri üyeliği yaptı.

Gökhan Özoğuz'un Müzik Çalışmaları:

One Last Breath (1993)

Holigan (1998)

Tam Zamanı Şimdi (2000)

Mehteran Seferi (EP) (2001)

Herşey Yolunda (2002)

US (2004)

Athena (2005)

İT (EP) (2006)

100 Şerefli Yıl (EP) (2007)

Pis (2010)

Altüst (2015)

Filmografi:

O Şimdi Asker (Athena Gökhan)

O Şimdi Mahkum (Athena Gökhan)

Tramvay (Gökhan)

Tatlı Kaçıklar (Konuk oyuncu)

Yarışma:

O Ses Türkiye (Jüri)

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