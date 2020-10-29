Göçerlerin zorlu dönüş yolculuğu başladı
SİİRT’TE MAYIS AYLARINDA YAYLALARA ÇIKAN GÖÇERLER, HAVALARIN SOĞUMASI İLE BİRLİKTE, BİNLERCE HAYVANLARIYLA BERABER ZORLU YOLLARDAN GEÇİP ŞEHİR MERKEZLERİNDE DÖNMEYE BAŞLADI.
Siirt’te ilkbahar aylarında yaylalara çıkan göçerler, havaların soğuması ile birlikte, binlerce hayvanla beraber zorlu yollardan geçerek şehir merkezlerinde dönmeye başladı.
Havaların soğumasıyla birlikte yayladan dönen göçerler ilçeye ulaştı. Siirt’in Eruh ilçesine gelen göçerler, Eruh-Şırnak yolu üzerinden bazen karayolunu bazen de patika yolu kullanarak Şırnak’ın İdil ilçesine ulaşmaya çalışıyor. Sürüyle birlikte yol alan göçerlere sürü köpekleri de eşlik ediyor.
Kışın gelmesiyle dönüş yoluna girdiklerini belirten göçerlerden Nurettin Aksu, zorlu araziden geçerken günübirlik kış çadırları kurduklarını geceyi bulundukları arazide geçirdiklerini ve günün aydınlanmasıyla birlikte yol almaya devam ettiklerini söyledi. Aksu, "15 yıldır bu işi yapıyoruz. Bizim mesleğimiz budur. İşimiz çok zor, herkes yapamaz, ekmeğimizi bundan çıkarıyoruz. Havaların soğumasıyla yayladan dönüyoruz. Siirt-Eruh üzeri gideceğiz oradan Midyat, ardından da İdil’e geçeceğiz. Kış yeri oradadır, orada konaklayacağız" dedi.
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