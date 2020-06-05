Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
açık
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
110022
ALTIN
366.939
DOLAR
6.7790
STERLİN
8.6282
EURO
7.6701
Şarkıcı Harun Sürek, ABD'li yıldız Mariah Carey‘in teklifini değerlendirdi
Harun Sürek, ABD'li yıldız Mariah...
Hayvan hırsızlarına suçüstü
Hayvan hırsızlarına suçüstü
Galatasaray'da testler negatif
Galatasaray'da testler negatif
Hem suçlu hem güçlü!
Hem suçlu hem güçlü!

Göç Filmleri’ne çevrimiçi büyük ilgi!

Kadir Has Üniversitesi’nin Medyascope iş birliği ile düzenlediği “Göç Filmleri Günleri: Sinemada Sahra-Altı Afrika’dan Türkiye’ye Göç” film gösterimleri çevrimiçi gerçekleştirildi. 29-31 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen gösterimlerde Türkiye’de üretilmiş dört belgesel ve üç kurmaca filmden oluşan seçki, izleyicilerden büyük ilgi gördü.

Göç Filmleri’ne çevrimiçi büyük ilgi!

Kadir Has Üniversitesi’nin Medyascope iş birliği ile düzenlediği “Göç Filmleri Günleri: Sinemada Sahra-Altı Afrika’dan Türkiye’ye Göç” film gösterimleri çevrimiçi gerçekleştirildi. 29-31 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen gösterimlerde Türkiye’de üretilmiş dört belgesel ve üç kurmaca filmden oluşan seçki, izleyicilerden büyük ilgi gördü.

05 Haziran 2020 Cuma 10:13
2007 Okunma
Göç Filmleri’ne çevrimiçi büyük ilgi!

Kadir Has Üniversitesi ve Medyascope iş birliği ile hayata geçirilen Göç Filmleri Günleri etkinliği, 29-31 Mayıs tarihlerinde, TÜBİTAK BİDEB 2232 programı kapsamında “Sahra-Altı Afrika’dan Türkiye’ye Göç” projesinin yürütücüsü Prof. Mahir Şaul tarafından düzenlendi. Film gösterimlerine ek olarak filmlerin yönetmenleri ile Medyascope ekranlarında düzenlenen söyleşiler de büyük ilgi gördü.

Seçki kapsamında Reyan Tuvi’nin yönetmenliğini yaptığı 2010 tarihli kurmaca film Ofsayt, Berke Baş’ın yönetmenliğini yaptığı 2004 tarihli belgesel Transit,  Eda Elif Tibet ve Enzo Ikah yönetmenliğinde hazırlanan 2015 tarihli kurmaca film Mülteciyim, Nesli Çölgeçen’in yönetmenliğini yaptığı 2010 tarihli kurmaca film Denizden Gelen (Zeytin Dalı), Seyfettin Tokmak’ın yönetmenliğini yaptığı 2010 tarihli kurmaca film Kırık Midyeler, Melisa Önel’in yönetmenliğini yaptığı 2014 tarihli kurmaca film Kumun Tadı ve Kıvılcım Akay’ın yönetmenliğini yaptığı 2019 tarihli kurmaca film Amina izleyiciyle ücretsiz olarak buluştu. “Afrika’dan göç belgeselleri” ve “Afrika göçü, kurmaca filmler” panelleri de çevrimiçi olarak yaklaşık 2 bin kişi tarafından izlendi.

Yönetmenlik ve aktivizm konuşuldu

Sahra-Altı Afrika ülkelerinin ve toplumlarının zengin çeşitliliğine ve uluslararası göç olaylarının bilinmeyen yönlerine odaklanan seçki kapsamında yapılan panellerde ise belgesel ve kurmaca filmlerde yabancıların temsili, bunun sinemacılara yüklediği sorumluluklar, yönetmen ile aktivist arasındaki ayrım ve benzerlikler ve Türkiye’de Afrikalıların kamusal alandaki temsilleri gibi konular ele alındı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Next Music On ile Festival Coşkusu Yükseliyor
Next Music On ile Festival Coşkusu Yükseliyor
Cornetto bu yazı da Aleyna Tilki ile birlikte getiriyor
Cornetto bu yazı da Aleyna Tilki ile birlikte getiriyor
Cüneyt Kuzu, ‘Yak’ isimli yeni single çalışmasını müzikseverlerin beğenisine sundu.
Cüneyt Kuzu, ‘Yak’ isimli yeni single çalışmasını müzikseverlerin beğenisine sundu.
ABD'li yıldız Mariah Carey, Türk şarkıcı Harun Sürek'in eserine talip oldu
ABD'li yıldız Mariah Carey, Türk şarkıcı Harun Sürek'in eserine talip oldu
Sur sokakları Nazlı öğretmenle renklendi
Sur sokakları Nazlı öğretmenle renklendi
Nazım Hikmet ölüm yıldönümünde anılıyor... Nazım Hikmet Ran kimdir?
Nazım Hikmet ölüm yıldönümünde anılıyor... Nazım Hikmet Ran kimdir?
511 yıllık tarihi ‘Taşhan’ ihaleye çıkıyor
511 yıllık tarihi ‘Taşhan’ ihaleye çıkıyor
Haluk Bilginer, Alex Rider dizisinde başrol olacak
Haluk Bilginer, Alex Rider dizisinde başrol olacak
Topkapı Sarayı tarihi kapılarını yeniden açtı
Topkapı Sarayı tarihi kapılarını yeniden açtı
Deniz hasreti bitti
Deniz hasreti bitti
“FİLMİMİN HİKÂYESİ” YARIŞMASININ JÜRİ ÜYELERİ BELLİ OLDU
“FİLMİMİN HİKÂYESİ” YARIŞMASININ JÜRİ ÜYELERİ BELLİ OLDU
42 yıllık antika eşya merakı depoları doldurdu
42 yıllık antika eşya merakı depoları doldurdu
Oruç Aruoba hayatını kaybetti
Oruç Aruoba hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan hassas alan ilan etti, defineciler tahrip etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan hassas alan ilan etti, defineciler tahrip etti
4 bin yıllık "Harput" ziyaretçilerine kavuşmayı bekliyor
4 bin yıllık "Harput" ziyaretçilerine kavuşmayı bekliyor
Geçmişten günümüze Ayasofya
Geçmişten günümüze Ayasofya
Rekor katılımın olduğu yarışmanın sonuçlarını genel başkan açıkladı
Rekor katılımın olduğu yarışmanın sonuçlarını genel başkan açıkladı
Kafkasya’dan Türkiye’ye uzanan bir Çerkes öyküsü
Kafkasya’dan Türkiye’ye uzanan bir Çerkes öyküsü
Priv Eroğlu: "Fotoğrafçılar kendini geliştirmeye açık olmalı"
Priv Eroğlu: "Fotoğrafçılar kendini geliştirmeye açık olmalı"
"İslam Kurtarıcıları" afişinin bulunduğu müze 1 Haziran’da açılıyor
"İslam Kurtarıcıları" afişinin bulunduğu müze 1 Haziran’da açılıyor

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim