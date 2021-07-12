Tarihin sıfır noktası olarak adlandırılan 12 bin yıllık geçmişe sahip Şanlıurfa’daki Göbeklitepe’de balon uçuşları başladı. Hayatlarında ilk defa uçan balon gören çocukların heyecanı kameralara yansıdı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün test uçuşlarının ardından Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesi sınırları içerisinde yer alan ve tarihin sıfır noktası olarak adlandırılan 12 bin yıllık geçmişe sahip Göbeklitepe’de sıcak hava balon uçuşları başladı. Bölge turizmine büyük katkı sunması hedeflenen uçuşlar, başarı ile gerçekleştirildi. İlki geçen yıl yapılan ama pandemi nedeniyle ara verilen uçuşların bu yıl turizm sezonu boyunca devam etmesi amaçlanıyor.

Dünyadaki tur operatörleri ile turizm destinasyonunun dikkatini bölgeye çekmek için “Türkiye Aşkına” isimli kalp şeklindeki Ay Yıldızlı balon ile ilk uçuş yapıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, İl Turizm Müdürü Aydın Aslan. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal, Türkiye’nin ilk balon pilotu EAB Havacılık Genel Müdürü Bilge Ezel ile protokol üyeleri katıldı. Sabah gün doğumu ile başlayan balon turu, yaklaşık bir saat sürdü. Balona binenler Göbeklitepe etrafında tur atarak tarihin sıfır noktasını havadan görme imkanı buldu.

“Şanlıurfa balon uçuş merkezi olacak”

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “Hayırlı uğurlu olsun. Bayramdan hemen sonra ticari uçuşlarımız başlıyor. Bilge Ezel Havacılığa teşekkür ediyorum. Şanlıurfa’mız için çok önemli çalışmadır. Şanlıurfa Kapadokya’dan sonra ikinci balon uçuş merkezi haline gelecek” dedi.

Türkiye’nin ilk balon pilotu EAB Havacılık Genel Müdürü Bilge Ezel, “Bizde artık Urfalı olduk. Bayramdan sonra burada haftada üç gün ticari uçuşlarımız başlayacak. Kapadokya’daki balonlarımızın bir kısmını buraya getireceğiz. Yerelden alacağımız destek ile yeni yeni balonların buraya kazandırılmasını sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Çocuklar ilk defa uçan balon gördü

Göbeklitepe yakınlarındaki kırsal mahallelerde yaşayan çocuklar ilk defa balon görme heyecanı yaşadı. Balonun peşinden koşan çocuklar, yere inmesiyle birlikte etrafında toplandı. Görevlilerin balonu toplanmasına da yardım eden çocukların heyecanı görülmeye değerdi.