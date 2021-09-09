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Göbeklitepe'nin sanal ikizi: İstanbul'dan Urfa'yı izleyeceğiz...

Göbeklitepe'nin dijital model ikizi çıkarıldı. Yüzde 80 bindirme oranı ile çekilmiş bin 800 adet yüksek çözünürlüklü fotoğraf ile yapılan çalışmanın sonucunda Göbeklitepe, sanal gerçeklik ortamına taşındı. Vatandaşlar, özel gözlükleri takarak, kilometrelerce uzaklıktaki Göbeklitepe'yi İstanbul'da gezebilecek.

Kültür Sanat 09.09.2021, 12:28
Göbeklitepe'nin sanal ikizi: İstanbul'dan Urfa'yı izleyeceğiz...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki BİMTAŞ, Göbeklitepe'nin dijital model ikizini çıkardı. Lazer tarama, mobil ve hava lidar teknolojisi, drone desteğiyle VR teknolojisine uygun hale getirildi.

Sanal gerçeklikle gezi: Göbeklitepe 'İstanbul'a geliyor' - 2

Süleymaniye Camii, Yerebatan Sarnıcı, Taksim ve Bakırköy Meydanları, Kuzguncuk Semti ve daha birçok yerde bu teknolojilerden yararlanan ekipler, Şanlıurfa il merkezinin 18 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Göbeklitepe'nin de dijital model ikizini çıkarttı. 

Sanal gerçeklikle gezi: Göbeklitepe 'İstanbul'a geliyor' - 3

1963 yılında keşfedilen ve esas değeri 1994 yılında kazı çalışmalarının başlatılması ile ortaya çıkan Göbeklitepe, bu çalışma sayesinde sanal gerçeklik ortamında Kadıköy'deki Müze Gazhane'de gezilebilecek. 


 

Sanal gerçeklikle gezi: Göbeklitepe 'İstanbul'a geliyor' - 4

Göbeklitepe'nin dijital model ikizi, yüzde 80 bindirme oranı ile çekilmiş bin 800 adet fotoğrafın, milimetrik hassasiyette veri üreten fotogrametri yazılımları ile hesaplanarak elde edildi. 

Sanal gerçeklikle gezi: Göbeklitepe 'İstanbul'a geliyor' - 5

3 boyutlu, yüksek detay seviyesine sahip dijital model ikizi bir dizi tamamlama ve optimizasyon aşamalarından geçirilerek, oyun motoru altyapısı ile sanal gerçeklik ortamına taşındı. 

Sanal gerçeklikle gezi: Göbeklitepe 'İstanbul'a geliyor' - 6

Bu çalışma ile elde edilen yüksek çözünürlüklü model, çevrimiçi alt yapıda sanatsal ve kültürel faaliyetlere ev sahipliği yapabilme özelliğine sahip.

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