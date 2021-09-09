Göbeklitepe'nin sanal ikizi: İstanbul'dan Urfa'yı izleyeceğiz...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki BİMTAŞ, Göbeklitepe'nin dijital model ikizini çıkardı. Lazer tarama, mobil ve hava lidar teknolojisi, drone desteğiyle VR teknolojisine uygun hale getirildi.

Süleymaniye Camii, Yerebatan Sarnıcı, Taksim ve Bakırköy Meydanları, Kuzguncuk Semti ve daha birçok yerde bu teknolojilerden yararlanan ekipler, Şanlıurfa il merkezinin 18 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Göbeklitepe'nin de dijital model ikizini çıkarttı.

1963 yılında keşfedilen ve esas değeri 1994 yılında kazı çalışmalarının başlatılması ile ortaya çıkan Göbeklitepe, bu çalışma sayesinde sanal gerçeklik ortamında Kadıköy'deki Müze Gazhane'de gezilebilecek.





Göbeklitepe'nin dijital model ikizi, yüzde 80 bindirme oranı ile çekilmiş bin 800 adet fotoğrafın, milimetrik hassasiyette veri üreten fotogrametri yazılımları ile hesaplanarak elde edildi.

3 boyutlu, yüksek detay seviyesine sahip dijital model ikizi bir dizi tamamlama ve optimizasyon aşamalarından geçirilerek, oyun motoru altyapısı ile sanal gerçeklik ortamına taşındı.

Bu çalışma ile elde edilen yüksek çözünürlüklü model, çevrimiçi alt yapıda sanatsal ve kültürel faaliyetlere ev sahipliği yapabilme özelliğine sahip.