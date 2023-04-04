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Göbeklitepe deprem ve sel sonrası yeniden ziyarete açıldı

GÖBEKLİTEPE DEPREM VE SEL SONRASI YENİDEN ZİYARETE AÇILDI

Kültür Sanat 04.04.2023, 16:04
Göbeklitepe deprem ve sel sonrası yeniden ziyarete açıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tedbiren ziyarete kapatılan Şanlıurfa’daki Göbeklitepe, yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olan 12 bin yıllık geçmişe sahip Göbeklitepe, can ve mal kayıplarına neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tedbiren ziyaretçi girişine kapatılmıştı. Depremler sonrası yaşanan sel felaketi ile 50 gündür tedbir amacıyla kapalı olan Göbeklitepe, hayatın yavaş yavaş normale dönmesiyle tekrar ziyaretçi kabulüne başladı. Hasarın meydana gelmediği ören yeri, ziyaretçi akınına uğruyor.

Göbeklitepe’yi ziyaret eden turistler, bölgenin herkesin görmesi gereken önemli tarihi mekanlardan biri olduğunu söyledi.

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