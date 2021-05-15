Göbeklitepe Birleşmiş Milletler’de görücüye çıkıyor

ANKARA(İHA) – Şanlıurfa’da 12 bin yıllık geçmişiyle ‘tarihin sıfır noktası’ olarak nitelendirilen Göbeklitepe’den bir eserin kopyası New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde sergilenecek.

Dünya kültür mirası Göbeklitepe’nin D yapısı olarak adlandırılan bölümünde bulunan 5,5 metre yüksekliğindeki ‘P18’ numaralı dikilitaşın (stel) sert kireçtaşından yapılacak kopyası Birleşmiş Milletler’e resmi bir sanat hediyesi olarak sunulacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2019 yılında açılışını yaptığı ve o yılın ‘Göbeklitepe Yılı’ ilan edilmesiyle birlikte yerli ve yabancı ziyaretçilerin odak noktası haline gelen Göbeklitepe’nin P18 Steli New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde sergilenen ikinci Anadolu eseri olacak. Hititler ile Mısır arasında M.Ö. 1280’li yıllarda gerçekleşen Kadeş Savaşı sonrası imzalanan ve tarihte diplomatik metinlerin en eski örneklerinden biri olan İstanbul Arkeoloji Müzeleri’ndeki Kadeş Barış Antlaşması metninin bakırdan yapılan büyütülmüş kopyası, 1970 yılında BM Genel Sekreteri U Thant’a sunulmuştu. Türkiye’den ikinci eser olarak Göbeklitepe’ye ait bir eserin kopyasının BM’de sergiye sunulması için de Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı yetkililerince 2019 yılında ön temaslarda bulunulmuştu. New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde kalıcı olarak sergilenecek eser Göbeklitepe’nin evrensel bir kültür mirası olma özelliğini göstererek önemli bir tanıtım fırsatı sunacağı ifade edildi.