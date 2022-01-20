Göbeklitepe beyaza büründü

Şanlıurfa’da yoğun kar yağışı sonrası yolu kapanan Göbeklitepe’de kar küreme çalışması yapıldı.

12 bin yıllık geçmişiyle insanlık tarihinin seyrini değiştiren Göbeklitepe, beyaz örtüye büründü. İki gündür kenti etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle karla mücadele çalışmasını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Göbeklitepe yolunda kar temizleme çalışması yaptı.

Mısır Piramitleri ve İngiltere’deki Stonehenge’den yaklaşık 7 bin 500 yıl önce inşa edilmiş olan 12 bin yıllık Göbeklitepe’deki T şeklindeki dikili taşlar karla farklı bir görünüme kavuştu.

En büyüğü 20 metre çapında ve 5 buçuk metre yüksekliği olan dikili taşların her biri yaklaşık 10 ton civarında. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Göbeklitepe’ye giden yollarda kar temizleme çalışması yaptı. Her gün binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Göbeklitepe kar yağışı ile birlikte sessizliğe büründü.