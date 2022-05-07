Samsun’da, suyunun şifalı olduğuna inanılan gizemli mağara ilgi bekliyor.

Canik ilçesinde bulunan 40 metre derinliğindeki mağara Tokat Ballıca Mağarası’na benzerliği ile dikkat çekiyor. İçerisinde karstik oluşumların gözlemlendiği ve mahalle sakinlerinden alınan bilgilere göre hastaların suyundan içerek şifa bulduğu mağara keşfedilmeyi bekliyor. İçerisine girenlere gizemli bir yolculuk sunan mağarada devamlı akan suyun sesi huzur verirken görünümüyle de mest ediyor.

Şifalı su

Eskiden mağaraya çok kalabalık bir şekilde ziyaretçi akını olduğunu söyleyen mahalle sakini 74 yaşındaki Yalçın Düzgün, “Büyüklerimizin bize dediğine göre burası çok eskiden beri bilinen bir mağaradır. Buraya eski zamanlarda şifalı olduğuna inanılarak ziyaretçiler geliyormuş. İnsanlar geldikleri zaman burası mahşer günü gibi oluyormuş. O zamanlarda suyunun şifalı olduğuna inanılıyormuş. Sonraları burası unutulmuş” dedi.

Çevre düzenlemesi isteği

Mahalle sakini 70 yaşındaki Mehmet Zengin, “Daha önce buraya gelen hastalar sularla birlikte şifa gördüklerini söylüyorlardı. Bakımsızlık yüzünden sel mağaranın önünü kapattı. Yetkililerin buraya bir çevre düzenlemesi yapmasını istiyoruz" diye konuştu.

Suyun şifalı olup olmadığı analiz edilecek

Mahalleli Olgun Aydoğan ise “Suların devam yukarından kaynak olmadığı halde akması, oluşumlar gerçekten ilgi çekici. Sudan örnek aldım. Analizini yaptıracağım. Şifalı olup olmadığına baktıracağım. Bu mağaranın düzenlenip turizme açılması gerekiyor. Burası Samsun için güzel bir kazanım olacaktır” ifadelerini kullandı.