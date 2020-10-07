Gitar virtüözü Eddie Van Halen, 65 yaşında kansere yenik düştü

Davulcu kardeşiyle kurduğu Van Halen isimli grupla da tanınan ünlü müzisyenin ölüm haberini, oğlu Wolfgang Van Halen Twitter’dan paylaştı.

Wolfgang, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Bunu yazmak zorunda kaldığıma inanamıyorum. Babam Edward Lodewijk Van Halen, kansere karşı uzun ve zorlu mücadelesini bu sabah kaybetti.”