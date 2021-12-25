Giresunlu kadınlar sepet kursuna ilgi gösteriyor

Giresun’un Bulancak ilçesindeki Halk Eğitim Merkezi’nde Bulancaklı kadınlar Sepet Örücülüğü Kursu ile bambudan ve gazete kağıtlarından farklı ürünler üreterek becerilerini ön plana çıkarıyor ve aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Bulancak’ta unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden birisi olan Sepet Örücülüğü Kursu açtıklarını söyleyen kurs eğitmeni Filiz Çakmak, bambudan yaptıkları çeşitli ürünlerle kadınların hayal gücünün geliştiğini ve yaptıkları ürünleri satmaya başladıklarında ekonomilerine de katkısı olacağını belitti.

Unutulmaya yüz tutmuş bir zanaat olan Sepet Örücülüğünü yaşatma amacıyla da kursu açtıklarını aktaran Çakmak, “Sepet Örücülüğü Kursu unutulmaya yüz tutmuş bir kurs. Eskiden fındık, meyve toplamak için yapılan sepetlerimiz çok rövanştaydı, unutulmaya yüz tutmuş bir zanaattı. Şimdi o ustalar yavaş yavaş yok olmaya başladı, usta bulmakta da sıkıntı yaşanıyor. Artık eskisi gibi sepetlerden hediyelik eşyalar, çantalar, çamaşır sepetleri gibi farklı ürünler de yapılmaya başlandı, o yüzden talep de gördü. Plastik sepetlerin yanında bambu sepetler de sağlık açısından daha sağlıklı” dedi.

Bambu ve gazeteden sepet yapıyorlar

Kadınlar tarafından sevilen bir kurs olduğunu belirten Çakmak, “Sepet örücülüğü kursuna katılan kadınlarımız da ilk defa bambudan ürünler yapıyorlar. Biz bambuyla başladık, bambuya elleri alıştı ve sevdiler. Ancak, kursiyerlerimiz maliyeti ucuz olduğu için gazete kâğıtlından, sepet, çiçek saksı altlığı hediyelik eşya gibi değişik ürünler yaparak el becerilerini pekiştiriyor. Daha farklı ürünler de yapmayı düşünüyoruz. Kursumuzun açılması çok güzel oldu. Kursumuz 128 saatlik bir kurs ve eğitime katılan kursiyerler unutulmaya yüz tutmuş bir meslek olduğu için talep fazla oluyor. Bu talepler doğrultusunda kursiyerlerimiz için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.