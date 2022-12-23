Giresun’da ele geçirilen 700 yıllık Tevrat Suriye’den Türkiye’ye getirilmiş

Giresun’un Bulancak ilçesinde 1,5 milyon dolara satılmaya çalışılırken ele geçirilen cep kitabı büyüklüğündeki 700 yıllık ceylan derisi üzerine yazılmış altın varaklı Tevrat’ın Türkiye’ye Suriye’den getirildiği belirlendi.

İstanbul’dan 3 gün önce Giresun’a gelen İ.M.P.’nin söz konusu tevratı Ordu ve Giresun illerinde 3 gün boyunca müşteri aradığı ortaya çıktı. Jandarma sivil istihbarat ekiplerince Bulancak ilçesinde bir kahvehanede suçüstü yakalanarak gözaltına alınan İ.M.P.’nin “Tevrat’ı İstanbul’da Suriyeli bir şahıstan aldığı ve Ordu, Giresun illerine satmak için geldiğini ve üç gündür müşteri aradığı yönünde ifade verdiği öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında, ’kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanuna muhalefet’ suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

Öte yandan cep kitabı büyüklüğündeki ceylan derisi üzerine yazılmış altın varaklı Tevrat’ın Suriye’de yaşanan iç savaş nedeniyle yağmalanan müzelerden alındığı ve Suriyeli bir şahıs tarafından İstanbul’a getirildiği üzerinde durulurken, Tevrat’ın incelenmesi için Ayasofya Müzesi’ne gönderilerek uzmanlarca inceleneceği belirtildi.