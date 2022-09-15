“GINTO: Filipinli Atalarımızdan Kalan Altın Miras Sergisi” Beyoğlu’nda açıldı

Beyoğlu Belediyesi ve Filipinler İstanbul Başkonsolosluğu iş birliğiyle düzenlenen “GINTO: Filipinli Atalarımızdan Kalan Altın Miras Sergisi" İstiklal Caddesi’nde açıldı. Açılışa katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Amacımız iki ülke halklarının birbirlerini daha iyi tanıması” dedi.

Beyoğlu Belediyesi ve Filipinler İstanbul Başkonsolosluğu iş birliğiyle, “GINTO: Filipinli Atalarımızdan Kalan Altın Miras Sergisi” düzenlendi. İki ülke arasındaki bağların güçlendirilmesine de katkı sağlaması amaçlanan sergiye Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Filipinler İstanbul Başkonsolosu Arvin de Leon ve çok sayıda davetli katıldı. Beyoğlu’nun merkezi İstiklal Caddesi’ndeki Beyoğlu Belediyesi Galatasaray Sanat Galerisi’nde açılan sergide, Filipinler’in zengin geleneksel sanatlarından özel bir seçki ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Ayrıca, İstanbul’da yaşayan Filipinli tasarımcı Rohan LEGASPI tarafından tasarlanmış olan, Filipinlerin sömürge öncesi döneminin stilini yansıtan kumaş ve kıyafetler de sergide yer aldı. Açılışta konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, bu serginin iki ülke halklarının birbirlerini daha iyi tanımalarına imkan sağlayacağını ifade etti.

“Amacımız iki ülke halklarının birbirlerini daha iyi tanıması”

Açılışta konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Bugün, Türkiye ile Filipinler arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesi için Beyoğlu Belediyesi ve Filipinler İstanbul Başkonsolosluğu iş birliğiyle Filipinler’in hayatında yer eden altın ve onların yöresel kıyafetlerinin tasarımlandığı bir sergiye ev sahipliği yapıyoruz. Amacımız, Türkiye-Filipinler arasındaki dostluk ilişkilerinin kültürel anlamdaki bu tür faaliyetlerle desteklenmesi ve iki ülke halklarının birbirlerini daha iyi tanımasıdır. Filipinler yıllarca sömürülen bir ülke. Az önce yetkililer bunu paylaştı. Altın madenleri Batılılar tarafından alınıp Batı’ya götürüldü. Bu işin hikayesi de bu. Kendi hayatlarında, kendi tarihlerinde var olan altın, altın işlemeciliği, altının bir aksesuar olarak kullanımına dair bu sergi Filipinler’i daha iyi tanımaya yönelik önemli bir çalışma” dedi.

Filipinler Başkonsolosu herkesi sergiye davet etti

Serginin açılışına katılan Filipinler İstanbul Başkonsolosu Arvin R. De Leon ise, “Bu akşam sizi Filipin’in en önemli zanaatlarından olan altın işçiliğinin geçmişten günümüze yolculuğunu incelemeye davet ediyoruz. Sergilenen takılarda 1521’den, sömürgeden önce kim olduğumuzun ve nasıl yaşadığımızın izlerini görebileceğinizi umuyorum” diye konuştu

Beyoğlu Belediyesi Galatasaray Sanat Galerisi’nde açılan sergi, 15-30 Eylül tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.