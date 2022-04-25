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GGC’den İHA’ya 5 ödül

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) tarafından bu yıl 36’ncısı düzenlenen Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışmasında İhlas Haber Ajansı (İHA) 5 ödüle layık görüldü.

Kültür Sanat 25.04.2022, 11:09
GGC’den İHA’ya 5 ödül

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) tarafından bu yıl 36’ncısı düzenlenen Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışmasında İhlas Haber Ajansı (İHA) 5 ödüle layık görüldü.

Türkiye’nin en yaygın meslek örgütlerinden olan GGC’nin bu yıl 36’ncısını düzenlediği Geleneksel Yılın Başarılı Gazetecileri Ödüllerini Yarışmasını kazananlar belli oldu. İHA Elazığ muhabiri Kamil Can Kılıç ve Hamdin Kılıç, Haber Kategorisinde ‘Robinson Dede’ haberiyle birincilik, Kamil Can Kılıç ve Rıdvan Yeşilırmak ise Dron Kategorisinde ‘Elazığ sisten kayboldu’ çalışması birincilik elde ederken, İnternet Haberi Dalında Ahmet Mücahit Kantarcıoğlu ‘12 yıl önce dünya turuna çıkan Japon turist Elazığ’da bıçaklandı’ haberi ile mansiyon ödülü aldı. Ayrıca İHA Diyarbakır muhabiri Murat Başal, Araştırma Haber Dalında seri kategorisinde Kürt göçer aşiretinin hayvancılık, doğa kültür ilişkisi ve Ardahan Üniversitesinde doktora tezi yapmak için 1 yıl boyunca göçerlerle yaşayan Özlem Akgün’ün 4 başlıkla yapıldığı tez haberine birincilik, Rıdvan Kılıç ise ‘Diyarbakırlı kuyumcudan alkışlanacak hareket’ çalışması ile mansiyon ödülüne layık görüldü.

Yarışmada dereceye girenler şöyle:

“Türkçe Yazılı Basın (Gazete-Dergi) Kategorisi Haber Dalında AA’dan Aziz Aslan’ın ‘50 kuruş için işten atıldı’ haberiyle birincilik, Yeniden Günaydın gazetesinden Berna Kardaş’ın ‘İntihar vakasında cinayet iddiası’ haberiyle mansiyon. Araştırma Haber Dalında İHA’dan Murat Başal’ın ‘Göçerler’ haberiyle birincilik. Kültür-Sanat Haberleri Dalında AA’dan Ahmet Kaplan ve Bestami Bodruk’un ‘Kemal Dayı’ haberiyle birincilik. Röportaj Dalında Adıyaman’da Haber’den Ömer Karakuş’un yaptığı ‘Hayatını sanata adayan Kahtalı Mıçe’ röportajıyla birincilik. Sağlık Haberleri Dalında AA’dan Mehmet Sıdık Kaya ile Ömer Yasin Ergin’in ‘Tekvando kursunda karnına aldığı darbe kanserli tümörün bulunmasını sağladı’ haberi birincilik, 24 Saatlik Gazetesi’nden Yusuf Ömer Bülbül’ün ‘Mülteci ve göçmenler sağlık hizmetlerinden yeterince yararlanamıyor’ haberi mansiyon. İnternet Haberi Dalında DHA’dan Remziye Öner’in ‘Tepedeki küçük mezarın yürek burkan hikayesi’ haberiyle birincilik, İHA’dan Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu’nun ‘12 yıl önce dünya turuna çıkan Japon turist Elazığ’da bıçaklandı’ haberi mansiyon. İnternet Röportaj Dalında Yeni Juornal’den Çınar Ayser Çınar’ın ‘AK Partili Miroğlu: Yoksullaştığımı hissediyorum’ röportajıyla birincilik. Sayfa Düzeni Dalında Özgür Haber gazetesinden Abdulsamet Karaş, birincilik, Batman Gazetesi’nden Mehmet Uslu mansiyon. TV Haber Kategorisinde İHA’dan Kamil Can Kılıç ile Hamdin Kılıç’ın ‘Robinson Dede’ haberiyle birincilik, Artı TV’den Mehmet Çakmakçı’nın ‘Ağrı’dan okyanus ötesine’ haberi mansiyon. Dron Çalışmasında İHA’dan Kamil Can Kılıç ile Rıdvan Yeşilırmak’ın ‘Elazığ sisten kayboldu’ birincilik, Kürdistan 24’ten Hozan Adar’ın ‘Mardin’de üzüm hasadı’ drone çalışması mansiyon. Kamera Çalışmasında ARD’den Meyser Tuncel’in ‘Beritan Aşireti’ çalışması birincilik, İHA’dan Rıdvan Kılıç’ın ‘Diyarbakırlı kuyumcudan alkışlanacak hareket’ çalışması mansiyon. Fotoğraf Kategorisinde AA’dan Bestami Bodruk’un ‘Engel tanımayan kahramanlar’ fotoğrafı birincilik, Batman gazetesinden Murat Ezgin’in ‘Hipnoz etkisi’ fotoğrafı mansiyon. Kürtçe Kategorisinde Kürtçe Haber Dalında Kürdistan 24’ten Hasan Kösen ile Enes Özgültekin’in ‘Gola Bendava Tirspî ya Diyarbekirê Ziwa Dibe’ haberi birincilik, TRT Kurdi’den Alaattin Geçer’in ‘Leyla Aluşun Hikayesi’ haberi mansiyon. Kürtçe Belgesel Dalında Waar TV’den Atilla Görür’ün ‘Çinar’ adlı belgeseli birincilik, Rudaw’dan Ali Haydar Gözlü’nün ‘Şahiden Dêrsimê’ belgeseli mansiyon. Kürtçe TV Program Dalında Waar TV’den Ayhan Bayrak’ın ‘Mehdî Mevan e’ programı birincilik, TRT Kurdi’den Bayram Sezgin’in ‘Hûn Dibêjin Çi,’ programı mansiyon. Kürtçe Radyo Dalında TRT Kurdi Radyo’dan Seyed Tajedin Hosseini’nin ‘Denge Sorani’ programı birincilik. Spor Dalında TRT Kurdi’de yayınlanan ‘Dema futbole’ programı birinci. Radyo Kategorisinde TRT GAP Radyo’dan Firuzzan Behlülgil’in ‘Yöremizden’ programı birincilik, Can Radyo’dan Leyla Irmak’ın ‘Güne merhaba’ programı mansiyon.”

Vefa ödülü Yılmaz Tarafıncı’ya verildi

‘GGC Basın Özgürlüğü Ödülü’, Türkiye’de basın özgürlüğünün korunmasına yönelik yaptığı çalışmalardan dolayı Basın Konseyi’ne verildi. ‘Jüri Özel Ödülü’, Diyarbakır’ın Çınar ilçesindeki 3000 yıllık Zerzevan Kalesinde yürüttüğü arkeolojik kazı çalışmalarında ortaya çıkarttığı Mithras Tapınağıyla büyük başarı elde ederek Diyarbakır’ı dünya gündemine taşıyan Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun’a verildi. GGC Özel Ödülleri ise TGRT’den Ekrem Açıkel, NTV’den Ahmed Arpat, ATV’den Cem Öğretir, Fox TV’den Selçuk Tepeli, TV100’den Oğuz Haksever, Haber Global’den Gözde Şeker’e verildi.

En iyi çıkış yapan yerel gazete Tigris gazetesi, en iyi çıkış yapan ekonomi dergisi Abori ve en iyi çıkış yapan internet sitesi ise Yeni Journal oldu.

GGC ayrıca, 2 yıl önce pandemi döneminde korona virüse yakalanarak hayatını kaybeden basın çalışanı Yılmaz Tarancı’ya ‘Vefa Ödülü’ verilmesini kararlaştırdı. Ödülün Yılmaz Tarancı’nın anısını yaşatmak amacıyla Tarancı ailesine takdim edileceği bildirildi.

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