Gezici Bağlama Atölyesi ile bağlama gelecek nesillere aktarılıyor

Türk halk müziği sanatçısı ve bağlama virtüözü Erdal Erzincan, bağlama geleneğini gelecek nesillere aktarmak için ’Gezici Bağlama Atölyesi’ ile Tunceli, Erzurum ve Erzincan’ın en ücra köylerine kadar giderek kurs veriyor.

Yaklaşık 4 yıl öce kurduğu Gezici Bağlama Atölyesi ile Erzurum, Erzincan ve Tunceli’nin en ücra köylerinde yaşayan vatandaşlarla bir araya gelmeyi hedefleyen sanatçı Erdal Erzincan, bu sürede birçok gence bağlama çalmayı öğretirken, gittiği bölgelerde derlemeler de yapıyor. En son Tunceli’nin Pülümür ilçesinde atölye çerçevesinde gençlerle bir araya gelen Erdal Erzincan, 4 yıldan bu yana Erzurum, Erzincan ve Tunceli’de projeyi yürüttüklerini söyledi. 3 ilde 25 öğrenciyle başladıklarını belirten Erzincan, “Köy köy dolaşıyoruz. Sabit bir ekiple her dersimizi bir köyde yapıyoruz. Onun için adımız Gezici Bağlama Atölyesi. Her gittiğimiz köyde heybemize bir şey dolduruyoruz. Masal dolduruyoruz, oranın yemek kültürünü, folklorunu, deyişlerini, semahlarını, ne varsa o köye dair her şeyi öğrencilerimize aşılamaya çalışıyoruz. Öğrenciler hem köklerinden haberdar oluyorlar hem de İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de büyük kentlerde şekillenen bağlama eğitimini buraya taşıyoruz. İkisi birlikte olunca gerçekten güzel bir sonuç çıkmaya başladı” dedi.

Projeye başlarken süreyi 3 yıl olarak düşündüklerini aktaran Erzincan, “Ama eğitim çift yönlü olunca, hem yerel hem gelen eğitim olunca bunu 5-6 yılda tamamlamayı düşünüyoruz. Yine bu coğrafyada bir yıl sonra da yeni bir grup oluşturacağız. Bu şekilde bu topraklarda özüne uygun akademik bir eğitim şekillenmiş olacak” diye konuştu.

Etkinliği Pülümür Cemal Süreya Kültür ve Bellek Evi’nde gerçekleştirdiklerini dile getiren Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun ise, “2018 yılında Pülümür’de başlayan ve üç ili içine alan seçmelerin Tunceli ayağı ilçemizde yapılmıştı. Bu projenin bir paydaşı olmak, ev sahipliği yapmak oldukça keyifli bir iş. Erdal hoca gerçekten emek veriyor bu projeye. Hiçbir beklenti, çıkar gözetmiyor. Ayda bir Pülümür’de, Erzincan’da, Erzurum ve Tunceli’den seçtiği öğrencilerin çalışmalarını bu bölgede yapıyor. Yazın köylerimizde yapıyorduk. Hiç çocuğun olmadığı köylerde. O köylerdeki yaşanmışlıkları akil insanlardan bu bölgeyle ilgili çalışmaları da projenin içine katarak hem çocuklar geçmişle ilgili bilgilere sahip oluyorlar hem bu bölgenin kültürünü, dilini, tarihini öğreniyorlar. Çok güzel bir çalışma. Kendisini tebrik ediyorum. Bu projenin yanında olmaktan da çok mutlu olduğumu ifade etmek isterim” ifadelerini kullandı.