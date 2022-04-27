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Gezi ve lezzet tutkunlarına Ömür Akkor’un kaleminden “Balıkesir Gastronomi Atlası”

Ünlü Şef, Seyyah ve Yazar Ömür Akkor’un hazırladığı “Balıkesir Gastronomi Atlası”, Ketebe Yayınları’ndan seyahat ve yemek severlerin beğenisine sunuldu. Balıkesir’in kendine özgü ve zengin mutfak kültürünün anlatıldığı eserin tanıtım toplantısı, İstanbul’da gerçekleştirildi.

Kültür Sanat 27.04.2022, 10:56
Gezi ve lezzet tutkunlarına Ömür Akkor’un kaleminden “Balıkesir Gastronomi Atlası”

Ünlü Şef, Seyyah ve Yazar Ömür Akkor’un hazırladığı “Balıkesir Gastronomi Atlası”, Ketebe Yayınları’ndan seyahat ve yemek severlerin beğenisine sunuldu. Balıkesir’in kendine özgü ve zengin mutfak kültürünün anlatıldığı eserin tanıtım toplantısı, İstanbul’da gerçekleştirildi.

Son yıllarda her mevsim köy köy, ilçe ilçe Balıkesir’i gezen Ünlü Şef, Seyyah ve Yazar Ömür Akkor, şehrin gezi rotalarını ve lezzet duraklarını harita ve çizimlerle “Balıkesir Gastronomi Atlası”nda anlattı. Edremit’ten Susurluk’a, Bigadiç’ten Ayvalık’a, Dursunbey’den Manyas’a karış karış Balıkesir’i işlediği atlasta Akkor, yeme içme kültürünün, tarihin, görülmesi gereken yerlerin izini sürdü.

Balıkesir’in eşsiz lezzetlerini tattılar, tam puan verdiler

Balıkesir’de lezzet duraklarını keşfetmek isteyen lezzet tutkunlarını büyük bir yolculuğa çıkaracak kitap; Balıkesir Kahvaltısı, Balıkesir Peynir Atlası ve Anıt Zeytin Ağaçları Atlası gibi özel bölümler içeriyor. Balıkesir’in kendine özgü ve zengin mutfak kültürünün gözler önüne serildiği kitabın lansman yemeğinde misafirler kentin eşsiz lezzetlerini tattı. Beykoz Mihrabat Korusu’nda yapılan tanıtım toplantısında Balıkesir’in eşsiz lezzetleri misafirlere iftarda ikram edildi. Balıkesir’in geleneksel yemeklerini, tatlılarını ve içeceklerini tadan misafirler ürünlere tam puan verdi.

“Dört mevsiminde Balıkesir’i köy köy, ilçe ilçe gezdim”

Balıkesir’in zengin mutfak kültürünün ele alındığı esere ilişkin Mihrabat Korusu’nda yapılan tanıtım toplantısında Ömür Akkor, Balıkesir mutfağının çeşitliliğine ve zenginliğine vurgu yaptı. Son iki yılında Balıkesir’e yoğunlaşan Ömür Akkor, tanıtım toplantısında “Lezzet yolunda binlerce kilometre süren seyahatlerimin tecrübesi ile Balıkesir’in malzeme ve çeşitlilik açısından çok farklı olduğunu gördüm. Balıkesir’de yediğim kaymakların, höşmerimin, etin, kuzunun son derece kendine özgü bir tadının olduğunu ve coğrafyanın yapısına göre değişen zengin bir tat yelpazesi sunduğunu söyleyebilirim. Her bir ilçenin kendine özgü mutfak anlayışımı gözlemledim. Örneğin Bigadiç’e gittiğimde et ve ürünlerinin Havran’a gittiğimde ise keşkeğin farklılaştığını gözlemledim. Hepsi ayrı bir zenginlik” dedi.

Balıkesir Ticaret ve Sanayi Odaları, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Balıkesir Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ile birlikte el ele vererek bu atlası hazırlamaya başladığını söyleyen Akkor, “Bu fikirden yolara çıkarak son iki yılda yoğun bir şekilde, özellikle her mevsiminde köylerinin ve ilçelerinin mutfağını deneyimledim” dedi.

“Balıkesir, gastronomi konusunda Türkiye’nin ilk 5 ilinin arasına çok rahat girebilir”

Ömür Akkor, “Son 2 yıldır Balıkesir’e çok gidip geliyorum. Bu sefer yemek yemeye gitmeye başladım. Lokantalara, kasaplara ve buralardan çok malzeme almaya başladım. Sonradan fark ettim ki Balıkesir gastronomi konusunda Türkiye’nin ilk 5 ilinin arasına çok rahat girebilir. Çok kuvvetli. Aynı zamanda çok hikayesi var. Sadece görmek duymak değil aynı zamanda maziyi de duymak gerekir. Beni en çok etkileyen kısım ise, ben gastronomi kitabı yazdım ancak bu kitabı asıl yazma amacım Balıkesir’deki geleneksel esnaflar. Onlar hala sabah 4 gibi uyanıp sütünü sağıyor, sağdığı sütten peynirini yapıyor, peynirden höşmerim yapıyor. Bu günlük ritüel her gün devam ediyor. Bir bakıyorsunuz bütün bu geleneksel esnaf yüz yıllardır geleneksel teknikle yapılan şekilde işine devam ediyor, bu çok önemli. Şu an dünyanın gastronomide aradığı en önemli şey bir şeyi kendin üretmen ve elle üretmen. Balıkesir de bu konuda oldukça kuvvetli. Bu sebeplerden dolayı bu kitabı fazlasıyla hak eden bir ildi.” dedi.

“Kitabı elimize aldığımızda gerçekten Balıkesir’i anlatmış ve lezzet atlası olmuş dedik”

Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Balıkesir kadim bir şehir ve 20 ilçesi var. 20 ilçesi ancak bu günlerde bir liderlikle kendini anlatabilme ifade şeklini bulabiliyor. Bu yüzden Ömür beye çok teşekkür ediyoruz. Çünkü 20 ilçemizdeki o medeniyetle birlikte gelen kozmopolit yapıda kültürün mutfağını çok güzel anlatmış. Biz bugün kitabı elimize aldığımızda gerçekten Balıkesir’i anlatmış ve lezzet atlası olmuş dedik.” şeklinde konuştu.

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