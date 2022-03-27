Gezen ailesi Yenimahallelileri kahkahaya boğdu

Yenimahalle Belediyesi, Tiyatro Festivali çerçevesinde Türk Tiyatrosu’nun duayeni Müjdat Gezen’i “Baba Kız” adlı tiyatro oyunu ile Yenimahallelilerle buluşturdu.

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi Genco Erkal Tiyatro Salonu’nda ücretsiz olarak sahnelenen oyunu, ev sahibi Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti’nin 2’inci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün kızı Özden Toker de izledi.

Baba anlattı, kız söyledi

Oyunda Müjdat Gezen, uzun zamandır Hollanda’da yaşayan kızı Elif Gezen ile aynı sahneyi paylaştı. Müzisyen Elif Gezen salonu tıklım tıklım dolduran kalabalığa, babasının yazdığı şiirleri besteleyerek okudu. Kızına başından geçen komik olayları anlatarak eşlik eden Müjdat Gezen ise Başkentli tiyatro severleri kahkahaya boğdu. Alkışların bir an olsun eksik olmadığı oyun, konuklardan tam not alırken, Müjdat Gezen, kalabalık karşısında çok şaşırdığını söyledi. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ı tebrik eden Gezen, “Oyunu sahnelediğimiz günden bu yana ilk defa bu kadar dolu bir salon görüyorum. 2 bin kişilik salon dolmuş. Fethi Başkan 13 yıldır görevde, daha nice 13 yıllar diliyorum. Bravo” dedi.

Vatandaşlardan gösteriye yoğun ilgi

Oyun sonunda Elif Gezen anı hep yaşatmak istediğini dile getirerek vatandaşların sırayla ellerini kaldırmasını istedi ve Yenimahallelilere ‘Meksika Dalgası” yaptırarak video çekti. Gecede oyunculara çiçek takdim eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Tiyatro Festivalimiz devam ediyor. Birbirinden değerli oyuncularımızı sizlerle buluşturuyoruz. Yenimahalle Cumhuriyetin ilçesidir. Sanata ve Sanatçıya değer veren bir anlayışla yönetilmektedir. Tek yol Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize gösterdiği yoldur. Bu yolda hep birlikte yürümeyi sürdüreceğiz” dedi.