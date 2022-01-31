Germanicia’da ziyafet şöleni

Kahramanmaraş’taki Germanicia Antik Kenti’nde yapılan kazılarda, 1500 yıl öncesine ait 50 metrekarelik mozaik bulundu. Mozaiğin, muhtemelen av öncesi bir açık hava ziyafet şöleni olduğu düşünülüyor.

Dulkadiroğlu ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi’ndeki Germanicia Antik Kenti’ndeki arkeolojik kazı çalışmaları devam ediyor. 35 farklı noktada yapılan kazı çalışmalarında 7’nci dönem kazı çalışmaları sona ererken, Germanicia Antik Kent kalıntılarının bulunduğu kazı alanlarının birinde avlanma döneminden öncesine ait olduğu düşünülen açık havada ziyafet şöleni yapılan figürler ortaya çıktı.

Figürlerde 3 kadının ellerini havaya kaldırarak dans ettiği ve diğer insanların da onları izlediği görüldü.

Kahramanmaraş Müze Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bulunan mozaik üzerinde bir açık hava şöleninin olduğunu düşünüyoruz ve 2015 yılında kazısını gerçekleştirdiğimiz 2 panodan oluşan mozaiğe rastlamıştık ve bu mozaik üzerinde av sahneleri bulunmaktaydı. 2021 yılı kazısında bulduğumuz pano aslında 2015 yılındaki mozaiğin devamı niteliğinde ve burada muhtemelen av öncesi bir açık hava ziyafet şöleni olduğunu düşünüyoruz. Orta merkezde 2 çift oturmakta ve alanda 3 tane kadın dans eder vaziyette müzik eşliğinde ve sunumlar yapan 2 erkek figürü bulunmakta. Aynı zamanda incir ağacına tırmanan çıplak ayaklı küçük erkek çocuğunun figürü yer almaktadır. 2022 yılı sonunda kazıların yapıldığı alanın, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’müzün izinleri doğrultusunda ziyarete açılmasını planlıyoruz" denildi.