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Geri dönüşüme atılan Kur’an-ı Kerimi çöpe karışmaktan temizlik işçileri kurtardı

Mersin’in Tarsus ilçesinde geri dönüşüme atılan dini kitapları, belediyenin temizlik işçileri buldu.

Kültür Sanat 08.05.2021, 12:11
Geri dönüşüme atılan Kur’an-ı Kerimi çöpe karışmaktan temizlik işçileri kurtardı

Mersin’in Tarsus ilçesinde geri dönüşüme atılan dini kitapları, belediyenin temizlik işçileri buldu.

Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı işçilerinin dikkati nedeniyle dini kitaplar çöpe karışmaktan son anda kurtuldu. İşçiler, mıntıka temizliği yaptıkları sırada geri dönüşümlerde Kur’an-ı Kerim, Hadisler, Peygamber Efendimizi ve İslam Dinini kitaplar bulduklarını, kitapları müdürlüklerine getirdiklerini kaydetti.

Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, tarafından koruma altına alınan bin 900’lü yıllara ait Kur’an-ı Kerim ve dini kitaplar hazırlanan kitaplıkta yerini alacak.
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