Geri dönüşüm malzemelerden enstrüman yaptılar

Nilüfer Belediyesi’nin “Yarı Yıl Tatili Sanat Buluşmaları” etkinliklerine katılan çocuklar, geri dönüşüm malzemelerinden enstrümanlar yaparak, keyifli bir gün geçirdiler.

Nilüfer Belediyesi, sömestr tatilinde düzenlediği etkinliklerle çocukların hem farklı deneyimler yaşamalarına hem de kendilerini geliştirmelerine olanak sağlıyor. Bu etkinliklerden biri olan “Geri Dönüşen Notalar” atölyesi de, Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi’nde gerçekleşti. Ebeveynleriyle birlikte müzeye gelen minikler ilk olarak, dünyanın dört bir yanından çeşitli kültürlere ait onlarca enstrümanın yer aldığı müzeyi rehber eşliğinde gezdi. Enstrümanları ve ait olduğu kültürleri Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi sorumluları Murat Alihan ve Murat Akın’dan öğrenen çocuklar, ilk kez gördükleri enstrümanları büyük bir ilgiyle inceledi. Minikler daha sonra, müzedeki enstrümanlardan aldıkları ilhamla, farklılıklarını konuşturdu. Çocuklar, evlerinden getirdikleri plastik şişe, karton, ceviz kabuğu, plastik kaşık gibi geri dönüşüm malzemelerle çeşitli enstrümanlar tasarladı. Ebeveynlerinin de desteğiyle marakas, shaker, pan flüt, kabak kemane, el davulu, gitar, balalayka gibi enstrümanlar yapan çocuklar, keyifli bir gün geçirdi. Yaptıkları enstrümanları süslemeyi de ihmal etmeyen çocuklar, günün sonunda tasarladıkları enstrümanları birbirlerine tanıttılar ve ritim tuttular.

Kütüphanede eğlenceli okuma

Keyifli geçen etkinliklerden bir diğeri de, Demirci Kütüphanesi’ndeki okuma atölyesi oldu. Etkinliğe katılan çocuklar, hem yeni arkadaşlıklar edindi hem de oyunlar oynayıp, stres attı. Çocuklar, daha sonra, Nurçin Kasapoğlu’nun eğlenceli bir şekilde yaptığı okumayla, Rocio Bonilla’nın “Öpücük Ne Renktir?” isimli kitabını dinledi.