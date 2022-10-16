Gercüş’te bağ bozumu festivali düzenlendi

Batman’ın Gercüş ilçesinde birçok kurumun iş birliğiyle bağ bozumu festivali düzenlendi.

Gercüş ilçesinde gerçekleştirilen festivale, Batman Valisi Ekrem Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, İlçe Kaymakamı Muhammed Öztaş, İl Özel İdare Genel Sekreteri Abdulkadir Özer, ilçe ve belde belediye başkanları, kamu kurum müdürleri, ilçe halkı ve çok sayıda davetli katıldı.

İlçe girişinde üzüm bağında gerçekleştirilen üzüm hasadıyla başlayan etkinlik, Kaymakamlık Parkı’nda düzenlenen program ile devam etti. Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden maden işçilerine Allah’tan rahmet, yakınların başsağlığı, yaralı işçilere acil şifalar dileğinde bulunarak konuşmasına başlayan Vali Canalp, “Millet olmak demek huzuru ve mutluluğu, acıyı, hüznü ve kederi paylaşmak demektir. Bugün burada huzuru ve mutluluğu paylaşıyoruz, aynı zamanda Bartın’da yaşanmış olan maden kazası nedeniyle de hüznü de paylaşıyoruz” dedi.

Nerede yaşasak yaşayalım, hayatı renkli kılan aktivite ve etkinliklere ihtiyaç olduğunu ifade eden Vali Canalp, “Ben Batman’da göreve başladığımda; İl Kültür ve Turizm Müdürüne ilk talimatım ilimiz merkez ve ilçelerinde hayatı renkli kılacak aktiviteler takvimini ortaya koymak olmuştu. Bugün ilkini yapmış olduğumuz bu bağ bozumu festivali de bu aktivite zincirinin halklarından bir tanesi olacak. Bu sene başlatmış olduğumu bu etkinlikler takvimini önümüzdeki yıla daha da geliştirilmiş olarak gerçekleştireceğiz. Diğer ilçelerimizde de her türlü kültürel etkinliği gerçekleştirmek için gayret edeceğiz” diye konuştu.

Batman’ın ana gündeminin 5 yeni organize sanayi bölgesi kurmak olduğunu belirten Canalp, kentin genç nüfus oranının yüksek olduğunu, bunun için istihdam alanlarını artırmak gerektiğini söyledi. İstihdamın artırılması için başta sanayi olmak üzere tarım ve turizm gibi alanlara destek vereceklerini anlatan Canalp, "İstihdamın ana omurgası olan sanayiyi asla ve asla unutmayacağız. Eğer bu 5 yeni organize sanayi bölgesini faaliyete geçirebilirsek 65 bin kişilik istihdam imkanı ortaya çıkmış olacak." dedi.

Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlama nedeniyle festival programındaki; folklor, yamaç paraşütü ve konser gibi etkinlikler iptal edildi.