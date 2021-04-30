George Bush, Hamdi Ulukaya'nın hikayesini yazdı

ABD’nin önde gelen girişimcilerinden ve en cok satan yoğurt markası Chobani’nin kurucusu Hamdi Ulukaya, Türkiye’den Amerika’ya uzanan başarı öyküsü ile Amerika’ya örnek oldu. 43’üncü ABD Başkanı George Washington Bush, fırsatlar ülkesi olarak bilinen Amerika’da başarılı olan 43 göçmenin hikayesini kaleme alırken, Hamdi Ulukaya’nın başarılı iş yaşamına da yer verdi. Bush, “Out of many, one” (Çokluktan birliğe) ismini verdiği kitabında Hamdi Ulukaya’nın yanı sıra dünyaca ünlü basketbolcu Dirk Nowitzki, aktör ve politikacı Arnold Schwarzenegger, savaş gazisi Juan Carlos Hernandez ve politikacılar Henry Kissinger ile Madeleine Albright gibi profilleri kaleme aldı.

Kitapta yer alan 43 önemli ismin yağlıboya tablolarını çizen Bush, bu eserlerin sunulduğu bir sergiyle “Out of many, one” kitabının tanıtımını yaptı. Sergiyi, 43’üncü ABD Başkanı George Washington Bush ile birlikte gezen Hamdi Ulukaya, “Daha önce çizilmiş bir portrem olmamıştı, bu hediye benim için çok özel ve anlamlı” dedi. Bush ise, “Amerika Birleşik Devletleri tarihi boyunca göçmenlerinden aldığı güçle başarıya ulaştı. Yetenekli, çalışkan ve özgür bireyler ile Amerika büyüyor” dedi.