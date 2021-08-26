Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2015 yılında madde bağımlılığı ile mücadele maksadıyla kurulan Gençlik ve Aile Destek Merkezi (GADEM), madde bağımlılığına karşı toplumu bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışmalarını yürüten GADEM, Orhangazi ilçesinde düzenlenen ‘Gençsin geleceğinden vazgeçme’ konulu programda, bağımlılık ve mücadele yöntemlerine dikkat çekti. AK Parti Orhangazi İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen programa Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, AK Parti il ve ilçe gençlik kolları başkanları ile yöneticileri de katıldı. GADEM uzmanları, bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan çalışmalar hakkında bir sunum yaparken, bağımlılıkla mücadele konusunda yapılması gerekenlerle ilgili bilgiler verdi.