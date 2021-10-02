Genco Erkal’ın gösterisine yoğun ilgi

Oyunlarını sahnelemek için yer bulamayan Genco Erkal’ı Ankara’ya davet eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, İnsanlarım oyununun ardından Genco Erkal’a bir müjde vererek yapacakları bir parka adını vereceklerini bildirdi.

Çankaya Belediyesinin davetlisi olarak geldiği Başkent’te bir süre önce Ahmed Arif’in şiirleri ve mektuplarından derlediği “Şahdamarım” oyununu sahneleyen Genco Erkal, bu kez Çayyolu’nda açık hava tiyatrosu olarak düzenlenen alanda Nazım Hikmet şiirleri ve mektuplarından derlediği “İnsanlarım” adlı oyunuyla sahne aldı. İnsanlarım oyunu için Çayyolu bölgesinde açık hava sahnesi olarak düzenlenen alanda binlerce izleyici ile buluşan Genco Erkal, Nazım Hikmet’in Bursa Cezaevi’nde geçirdiği yılların öyküsünü aktardığı oyunun kurgusu içerisinde Memleketimden İnsan Manzaraları, Kuvayı Milliye Destanı, Şeyh Bedreddin Destanı, Taranta-Babu’ya Mektuplar’dan bölümler ve gene o dönemde yazılmış şiirler, mektuplara yer verdi.

“Çankaya genco erkal adıyla onurlanacak”

Tiyatronun dev ismi Genco Erkal, Ankara izleyicisinin karşına bir kez daha çıkmaktan duyduğu sevinci ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in sanata ve sanatçıya sahip çıkan tavrından dolayı duyduğu mutluluğu ifade etti. Sahnede sanatçıya 940 bin Çankayalı adına çiçek takdim eden Taşdelen, izleyicilere ve sanatçıya bir müjde verdi. Konuşmasında bir ay kadar önce sosyal medya üzerinden öğrendiği Genco Erkal’a sahne verilmesinin engellenmesinin kendisine büyük acı verdiğini belirterek kendisini arayıp “Genco Ağabey, tüm Çankaya senin sahnen, sen bizim onurumuzsun, Çankaya’ya gelirsen büyük mutluluk ve onur duyarız diyerek davet ettim” dedi.

Taşdelen sözlerine şöyle devam etti:

“Bizler burada var oldukça Genco Erkal’ın sahneye çıkmasını kimse engelleyemez. Genco Erkal bir süre önce Ahmed Arif’in dizelerinden derlediği Şahdamarım oyunuyla Anıtpark’ta sahne aldı, bugün de Nazım Hikmet dizeleriye Çayyolu’nda bizlerle birlikte oldu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bugün sizlerin ve Genco Ağabeyin ilk kez duyacağı bir sürprizimiz var. Biz Çankaya’da Genco Erkal adını ölümsüzleştirmek istiyoruz. O nedenle sizi Kasım ayının sonunda Çankaya’ya bir kez daha davet edeceğiz. Çünkü yeni yaptığımız parklardan birine sizin adınızı vereceğiz. Ve kurdeleyi beraber keseceğiz, Çankaya Genco Erkal adıyla onurlanacak. İyi ki varsınız, iyi ki bizimle birliktesiniz”