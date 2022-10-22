Gençlik festivalinde İrem Derici rüzgarı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin ‘Geç Kalma Genç Kal’ sloganıyla bu yıl ilkini düzenlediği “Mersin Gençlik Festivali” birinci gününde İrem Derici, sevenleriyle buluştu.

Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda dolu dolu etkinliklerle start verilen festivalde yüzlerce genç, akşam saatlerine kadar birçok oyun ve aktiviteye katıldı. Akşam saatlerinde ise DJ Öznur Uyanık, MC Halil Bal ve Orkun Sofuoğlu’nun showlarıyla devam eden festival, Berkcan Güven ve hemen arkasından İrem Derici’nin konseriyle görkemli bir renge büründü. Sevilen şarkılarını gençlerle birlikte söyleyen ve sahne performansı ile beğeni toplayan İrem Derici’ye konser sonunda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü ve Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger tarafından çiçek takdim edildi. Özdülger, “Sanat kenti, sanatçı kenti, gençlik kenti Mersin’imize hoş geldiniz. Ben Başkanımız Vahap Seçer adına sizlere selam getirdim ve tabi ki siz sevgili gençlerimize. Kendisi bu akşam Mersin’de değil, ama sizlere selamları ve sevgileri var. Bu güzel gecede, bu güzel gençlerimizle birlikte olduğunuz için size çok teşekkür ediyoruz. Bütün ekibinize teşekkür ediyoruz. Çok mutluyuz ve daha nice nice konserler diliyoruz” diye konuştu.

Festivalin ilk saatlerinden beri meydanda aktivitelere dahil olduğunu söyleyen Efe Batıkan Akar, “Mersin 10 numara bir kent. Gerçekten Mersin’de yaşamaktan çok gurur duyuyorum. Bugün burada konsere geldim. Diğer aktivitelere de katıldım. Çok güzel düşünülmüş bir aktivite. Hemen hemen Mersin’in tüm gençleri bu festivalde” dedi.

Mersin’de okuyan üniversite öğrencisi Yağmur Bozdoğan, “Arkadaşlarımla geldik ve konserlere katılıyoruz. Sahil boyu etkinlikler var. Öğrenciler için çok ideal bir şehir. Ben çok memnunum burada bulunduğum için” ifadelerini kullandı.