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Gençlere sanat etkinlikleri için ücretsiz 35 bin bilet

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir Gençlik Festivali çerçevesinde müjdesini verdiği “Biletin İzmir Art’ta” projesi yoğun ilgi gördü. 12-30 yaş arası gençlerin konser, sinema ve tiyatro etkinliklerine ücretsiz katılımı için 35 bin bileti gençlerin erişimine sunan projenin başvuruları kısa sürede doldu. Zor günler geçiren kültür sanat üreticilerine de projeyle destek olunacak.

Kültür Sanat 20.05.2022, 13:31
Gençlere sanat etkinlikleri için ücretsiz 35 bin bilet

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir Gençlik Festivali çerçevesinde müjdesini verdiği “Biletin İzmir Art’ta” projesi yoğun ilgi gördü. 12-30 yaş arası gençlerin konser, sinema ve tiyatro etkinliklerine ücretsiz katılımı için 35 bin bileti gençlerin erişimine sunan projenin başvuruları kısa sürede doldu. Zor günler geçiren kültür sanat üreticilerine de projeyle destek olunacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin gençlerin sanata erişimini desteklemek için başlattığı “Biletin İzmir Art’ta” projesine binlerce genç başvurdu. Projeyle konser, sinema ve tiyatro etkinlikleri için ücretsiz 35 bin bilet 12-30 yaş arası gençlerin erişimine sunuldu. Kısa sürede başvuruların dolduğu projeyle gençler kendilerine tanımlanan biletlerini 21 Mayıs Cumartesi gününden itibaren kullanabilecek.

“Gençlerin sosyalleşmeye ihtiyacı var”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 17 Mayıs’ta İnciraltı Kent Ormanı’nda yaptığı gençlik lansmanında projeyi şu sözlerle duyurmuştu: “En son konsere, festivale, tiyatroya ne zaman gittiğini hatırlamayan gençlerimiz var. Sosyal medyada sürekli görüyorum, geçmiş yıllardaki etkinliklere bakıp özeniyorlar. Bu durum çok üzücü. Gençlerin bu devirde sosyalleşmeye, ruhlarını doyurmaya, kafalarını dağıtmaya ihtiyaçları var. Güzel bir eseri izlemeye, dinlemeye ihtiyaçları var. Bu ihtiyacın lüks sayılmaması gerektiğinin farkındayım. Bu sene sizlere 35 bin etkinlik bileti dağıtıyoruz. Bu sayıyı önümüzdeki yıl arttıracağız. Tiyatrodan konsere; workshoplardan festivallere kadar aklınıza gelen ne olursa o etkinliğe katılmanızı sağlayacağız.”

İzBBŞT’nin her oyunundan 25 koltuk

“Biletin İzmir Art’ta” projesiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın (İzBBŞT) her oyununda 25 koltuğun ayrılarak yıl sonuna kadar 2 bin 500 gencin tiyatro oyunlarını ücretsiz izlemesi planlanıyor. Kentin kültür hayatında yer edinmiş butik sinemalardan 2 bin 500, salonu bulunan özel tiyatrolardan ise 3 bin bilet projeye dâhil edildi. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesine ait kültür ve sanat merkezlerinde yapılan özel konser, tiyatro ve benzeri sahne sanatları etkinliklerinde gençler için salon kapasiteleri göz önünde bulundurularak koltuk ayrıldı. Bu çerçevede Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu, Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, Yeşilyurt Mustafa Necati Kültür Merkezi ve Basmane Bıçakçı Han’daki etkinlikler için 27 bin biletlik kontenjan açıldı.

Yılda 5 bilet

“Biletin İzmir Art’ta” projesiyle bir kişi yılda en fazla 5 bilet alabiliyor. Alınan bilet başkasına devredilemiyor. Hak edilmiş bileti 2 kez kullanmayan kişiler ise yeni bilet başvurusu yapamıyor. Duyurular www.izmir.art üzerinden takip edilebiliyor.

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