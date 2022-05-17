Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması Türkiye Finali Ordu’da Yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce, Anadolu İmam Hatip Liseleri ile İmam Hatip Ortaokulları arasında düzenlenen “Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması”nın Türkiye finali Ordu’da yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce, Anadolu imam hatip liseleri ile imam hatip ortaokulları arasında düzenlenen “Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması” Türkiye finalinde bir konuşma yapan Vali Tuncay Sonel, “Elbette ezanlarımız dinmeyecek ve en güzel şekilde okunacak” dedi.

Vali Sonel şöyle devam etti:

“İstanbul’da, üniversite yıllarında okurken bir yanda Süleymaniye Cami, bir yanda Beyazıt Cami, biraz ileride Fatih Cami, Sultan Ahmet Camii yükselen ezanları dinlerdik. Ezanlar öyle bir okunurdu ki içimize bir huzur gelirdi.. Burada da değerli arkadaşlarımızın güzel sesleri ile ezanlarımızı dinleteceğiz.. Bu ülke, bu topraklar kolay kazanılmadı. Bu topraklar uğruna canını seve seve feda eden nice kahramanlar var. Şehitlerimize sizlerin huzurunda bir kez daha rahmet diliyoruz. Kahraman gazilerimiz var. Tüm tedavi gören gazilerimize de buradan dualarımızı gönderiyoruz”

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Daire Başkanı İhsan Erkul ise konuşmasında 30 yılı aşkın süredir bu yarışmaların tertip edildiğini ifade etti.

Erkul, ”Bugün Ordu’da Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışmasının Türkiye Finalini icra ediyoruz. Genel Müdürlük olarak Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışmasını Ordu’da planladık. Burada finallere kalan 20 öğrencimiz Allah’ın izniyle ezan sesleriyle adeta gönüllerimizi fethedecekler” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Büyükşehir Belediyesi Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulunun tanıtım filmi yer aldı. Program, Ortaokul ve lise kategorilerinde çeşitli illerden katılan 20 öğrencinin ezan okuma yarışması ile devam etti.

Ordu’da yapılan Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması Türkiye Finali’nin ortaokullar dalında; birinciliği İstanbul-Sancaktepe Musa Efendi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi İsmail Berat Ağcakaya, ikinciliği Antalya-Kumluca Bayram Çiftçi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Muhammet Ali Akca, üçüncülüğü ise Erzurum/Palandöken 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Yahya Bozkurt aldı.

Liseler dalında yapılan yarışmada; birinciliği Konya-Karatay Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammed Taşkıran, ikinciliği İstanbul-Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Burak Adaş, üçüncülüğü ise Samsun-Çarşamba Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mustafa Öztürk kazandı.

Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması Türkiye Finali’nde dereceye giren öğrencilerin ödülleri ve hediyeleri, Vali Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adem Atik, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Daire Başkanı İhsan Erkul tarafından verildi.

Yarışmada görev alan Seçisi Jüri üyelerine, yarışmaya katılan öğrencilerin okul müdürlerine ve öğretmenlerine de Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Fahri Zaimoğlu tarafından yarışmanın anısına çeşitli hediyeler verildi.

Yarışmaya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adem Atik, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Fahri Zaimoğlu, Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek, Altınordu Müftüsü Abdullah Söylemez, Seçici Jüri Üyeleri TRT Sanatçısı Ömer Faruk Güney, Diyanet İşleri Başkanlığı Koro Şefi Ali Osman Karaca, Büyük Çamlıca Cami İmam Hatibi Yunus Balcıoğlu, Ayasofya Camii Müezzini Mehmet Hadi Duran, Emirgan Hamid-i Evvel Camii İmam Hatibi Aziz Mahmud Hardal, finale katılan öğrencilerin okul müdürleri, rehber öğretmenleri, din görevlileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.