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Gemlik Kitap Fuarı bir kez daha kapılarını açıyor

Bu yıl ikincisi düzenlenecek Gemlik Kitap Fuarı’nda, okurlar pek çok yayınevinde indirimli kitaplara ulaşabilecek.

Kültür Sanat 08.10.2021, 15:00
Gemlik Kitap Fuarı bir kez daha kapılarını açıyor

Bu yıl ikincisi düzenlenecek Gemlik Kitap Fuarı’nda, okurlar pek çok yayınevinde indirimli kitaplara ulaşabilecek.

İlki 2019 yılında düzenlenen Gemlik Kitap Fuarı, pandemi sebebiyle geçen yıl gerçekleşmemişti. Hazırlıkları tamamlanan fuar bir kez daha Gemlikli okurları yayınevleri ve sevilen yazarlar ile bir araya getirecek. Onlarca yayınevinin yanı sıra müzik ve şiir dinletileri ile söyleşiler, imza günleri düzenlenecek.

.

Kitap Fuarı’nın Gemlik’te kültür ve sanat hayatına önemli bir katkı yaptığını söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Gençlerimiz, Bursa’da her yıl gerçekleşen kitap fuarına önemli ilgi gösteriyorlar. Çünkü geçmişte benzer ilgi alanlarına sahip olanların bir araya gelmesi, sosyalleşmesi sınırlıydı. Bizler düzenlediğimiz programlarla okurların hem birbirleriyle hem de sevdikleri yazarlarla bir araya gelmelerini, sosyalleşirken okuma alışkanlığının da artmasını hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

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