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Gemlik Kitap Fuarı binlerce kitapseveri ağırladı

Gemlik Kitap Fuarı, on gün boyunca birçok programda binlerce Gemlikli kitapseveri ağırladı.

Kültür Sanat 25.10.2021, 14:58
Gemlik Kitap Fuarı binlerce kitapseveri ağırladı

Gemlik Kitap Fuarı, on gün boyunca birçok programda binlerce Gemlikli kitapseveri ağırladı.

Bu yıl ikinci kez düzenlenen Gemlik Kitap Fuarı on gün sürdü. 15 Ekimde kapılarını açan fuar, 24 Ekim’e kadar 40’tan fazla yayınevi ve elliden fazla yazarı okurlarla buluşturdu. İskele Meydanı’nda kurulan fuara ilk ve ortaokul öğrencileri de ilgi gösterdi. Gemlik Belediyesi tarafından okullara servis desteği sağlanarak öğrencilerin fuara ulaşımı kolaylaştırıldı. Fuarda yer alan yayınevleri, kitapların satışını yüzde 10 ile yüzde 50 arasında değişen indirimler yaptı.

Öte yandan Gemlikli yazarlar da fuar alanında kendilerine ayrılan stantlarda okurları ile bir araya geldiler. Hasan Azkıran, Osman Doğan, Cemal Kırgız, Seda Eroğlu, Cem Sarışen, Yiğit Ergün, Miray Çapraz, Güneş Aynur Mete Gemlikli okurlar ile bir araya gelirken ,Tolga Sarışen’in kendi koleksiyonu Gemlikli yazarların basılmış kitapları, fuar boyunca stantta sergilendi. Gemlikli yazarlar ayrıca düzenledikleri şiir dinletisi ile eserlerini kitapseverler ile paylaştı.

Gemliklileri kitaplar ve yazarlarla buluşturmaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyleyen Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, kitap fuarının ilçenin kültür ve edebiyat ortamına önemli katkı sağladığını dile getirdi. Başkan Sertaslan şöyle konuştu:

“İlk kez 2019 yılında düzenlediğimiz kitap fuarımızı geçtiğimiz yıl pandemi sebebiyle tekrarlayamamıştık. Bu yıl ise sağlık tedbirlerini göz önünde bulundurarak fuarımızı bir kez daha gerçekleştirmekten memnunuz. Gemlik’te geçtiğimiz yıllarda bu şekilde bir kitap fuarı gerçekleşmemişti. Onlarca yayınevinin kitaplarını indirimli şekilde okurlara sunduğu fuarımızda çok değerli konuklarımız, hemşerilerimiz ile buluştu. Konuklarımız güncel politikadan ilahiyata, edebiyattan tarihe birikim ve yorumlarını okurlarıyla paylaştılar. Gelecek yıl da güncel konseptiyle kitap fuarına devam edecek, Gemlikli okurlarımızı kitaplar ve sevdikleri yazarlar ile buluşturmaya devam edeceğiz.”

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