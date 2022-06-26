Gelin gibi süsledikleri inekleri ile yaylanın yolunu tuttular

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde ilki 2018 yılında düzenlenen Akpınar Büyükoba Göç Festivali’nin 3.’sü Akpınar Mahallesi Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nin organizasyonu ile bugün yapıldı. Yoğun yağmur altında yapılan festivalde gelin gibi süsledikleri inekleri ile Büyükoba Yaylası’na doğru yola çıkan yaylacılar renkli görüntüler oluştururken, festivalin amacının geçmişten gelen geleneksel yayla göçünün yeni nesillere tanıtmak olduğu belirtildi.

Pendemi nedeniyle iki yıldır yapılamayan Akpınar Büyükoba Göç Festivali, yoğun yağmur altında yapılan yürüyüşün ardından festival alanına gelindi. Burada günün anlam ve önemini belirtilen konuşmalar yapılırken festivale, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ve vatandaşlar katıldı.

Geleneksel kıyafetleri içerisindeki yaylacılar, uzun ve yorucu bir yolculuğun ardından ulaştıkları Sela Mevkii’nde davul, zurna ve kemençe eşliğinde karşılandı. Festivalde bazı yaylacıların sırtlarında beşikler taşıması renkli görüntüler oluştururken, burada bir konuşma yapan Akpınar Mahallesi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Coşkun Öztürk, amaçlarının eskiyi unutturmamak ve yeni nesile geleneklerini hatırlatmak olduğunu söyledi. Öztürk “Bu bizim geleneksel festivalimiz. Üçüncü kez kutluyoruz. Amacımız sonradan gelen nesillere bu gelenekleri göstermek ve öğretmek. Özellikle ‘Z’ kuşağı diye tabir edilen nesle, yaylarımız, köylerimizi, geleneklerimizi bir nebze hatırlatmak için bu yola çıktık” dedi.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ise yaylaların hayvancılığın ve turizmin gelişmesi adına kullanmak gerektiğini söyledi.

Ekim "Bgün burada biz 3.’sünü düzenlediğimiz bu festivalde göç festivalinde bazı şeyleri unutturmamak istiyoruz. Göçümüzde yaşamış olduğumuz güzel anıları gelecekteki çocuklarımıza aktarmak istiyoruz. Bu festivalin amacı o ve bunun önemini biliyoruz. Yaylalarımız hepimizin ve yaylaları hayvancılığın ve turizmin gelişmesi adına kullanmalıyız, bunun da öneminin altını çizmek istiyorum. Festivalimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum, sizlerle burada olmaktan mutlu olduğumu belirtmek istiyorum” dedi.

Festivale 2 yıldır pandemi nedeniyle katılamadıklarını belirten yaylacılar dedelerinden, babalarından yüzyıldan fazla süren geleneği yaşatmayı sürdürdüklerini belirterek yaylada 4-5 ay kalacakları ifade ettiler.