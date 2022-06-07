banner528

banner549

banner547

Son Dakika
İsrail Meclisinde işgal yasasına ret
İsrail Meclisinde işgal yasasına ret
Çalışan kadınların sorunu ‘tükenmişlik’
Çalışan kadınların sorunu ‘tükenmişlik’
GKN Kargo'ya, Perakende Günleri’nde tam not
GKN Kargo'ya, Perakende Günleri’nde tam not
Rıza Çalımbay resmi sözleşmeyi imzaladı
Rıza Çalımbay resmi sözleşmeyi imzaladı

Gelin gibi süsledikleri inekleri ile yaylaların yolunu tuttular

Trabzon’da her yıl geleneksel hale gelen yayla göçü bu yıl havaların ısınmasıyla birlikte başladı.

Kültür Sanat 07.06.2022, 12:07
Gelin gibi süsledikleri inekleri ile yaylaların yolunu tuttular

Trabzon’da her yıl geleneksel hale gelen yayla göçü bu yıl havaların ısınmasıyla birlikte başladı.

Şalpazarı ilçesinde hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar da yaylaya çıkmak için ineklerini gelin gibi süsleyerek yola koyuldu. Kadırga başta olmak üzere, Erikbeli, Alaca, Başoba, Çeşmeler, Eskal, Kızılüzüm, Zere, Sazalan ve Sisdağı Yaylaları’nın yolunu tutan vatandaşlar, yayla göçlerini Haziran ayının üçüncü haftasına kadar sürdürecek. Yaylacılar 4-5 ay yaylada kaldıktan sonra tekrar yaylalardan hayvanları ile bazen yaya bazen de kamyonetlerle geriye dönüşe geçecek.

Yorumlar (0)
23°
parçalı az bulutlu