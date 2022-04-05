banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Bugün hava nasıl olacak? 5 Nisan 2022
Bugün hava nasıl olacak? 5 Nisan 2022
İmamoğlu iftarını tıp öğrencileri ile açtı
İmamoğlu iftarını tıp öğrencileri ile açtı
Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak Benli tutuklandı
Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak Benli tutuklandı
Kars sele teslim
Kars sele teslim

Gelibolu Tarihi Su Altı Parkı’na bu yıl ziyaretçi akını bekleniyor

Çanakkale Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda 107 yıl önce batırılan İngiliz Kraliyet Zırhlısı ’HMS Majestic ve diğer 14 batık, ‘Gelibolu Tarihi Su Altı Parkı’ ile birlikte dalış tutkunlarının yeni gözdesi olmayı bekliyor. Pandemi sürecinin de azalmasıyla birlikte bu yıl Çanakkale ve Gelibolu Yarımadası’nda ziyaretçi akını yaşanacak.

Kültür Sanat 05.04.2022, 12:16
Gelibolu Tarihi Su Altı Parkı’na bu yıl ziyaretçi akını bekleniyor

Çanakkale Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda 107 yıl önce batırılan İngiliz Kraliyet Zırhlısı ’HMS Majestic ve diğer 14 batık, ‘Gelibolu Tarihi Su Altı Parkı’ ile birlikte dalış tutkunlarının yeni gözdesi olmayı bekliyor. Pandemi sürecinin de azalmasıyla birlikte bu yıl Çanakkale ve Gelibolu Yarımadası’nda ziyaretçi akını yaşanacak.

Derinliklerinde pek çok hikaye saklayan Çanakkale’nin destansı batıkları, 1. Dünya Savaşı temalı ilk su altı parkı özelliğini taşıyor. 107 yıl önce Seddülbahir Kalesi açıklarında batırılan İngiliz Kraliyet Zırhlısı ’HMS Majestic’in de aralarında bulunduğu 14 batık geminin gizemleri geçtiğimiz yıl Ekim ayında Seddülbahir Kalesi’nde gerçekleştirilen törenle dalış meraklılarına açılmıştı.

Ege ve Marmara denizlerinin buluşma noktası olan ve sahip olduğu su altı hazineleri ile tüm dünyanın ilgisini çeken Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı’nın tamamlanan tüm hazırlıklarıyla birlikte ziyaretçilerini bekliyor.

“Çanakkale, dünyada dalış dendiği zaman akla gelecek ilk 5 destinasyondan birisi olaca”

Dalış turizmi ve su altı parkı konusunda dünyada büyük bir yankı uyandırdıklarını belirten Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, “HMS Majestic Zırhlısı ve Gelibolu Tarihi Su Altı Parkı daha doğru bir ifadeyle Çanakkale Dalış Merkezi geçtiğimiz yıl ziyarete açılarak, faaliyete başladı. Tabii, pandemi koşulları nedeniyle çok fazla geliş ve ziyaretçi olmamıştı fakat Türkiye ve dünyadaki pandemi sürecinin sona erdiğini düşündüğümüz yakın bir zaman içerisinde Çanakkale, dünyada dalış dendiği zaman akla gelecek ilk 5 destinasyondan birisi olacak. Çünkü, Çanakkale sularının altında adeta tarihe bir yolculuk yapılıyor. Dalış camiası Çanakkale’yi çok merak ediyor. Biz de hem dalış merkezi hem de su altı parkı çalışmamızı tamamladık ve gelen ziyaretçilerimize de daha iyi şartlarda zaman geçirmeleri için Tarihi Alan Başkanlığı olarak çalışıyoruz. Dalış turizmi ve su altı çok iddialı ve vizyonel bir proje ve dünyada çok yankı uyandırdı. Dünyanın en önemli basın kuruluşları burayı haber yaptı. Burası dünyada birçok noktada bilinen ve tanınan bir yer haline geldi” dedi.

“Suyun altındaki bu hazineler dalış meraklılarını bekliyor”

Başkan Kaşdemir açıklamasının devamında, “Bu dalış noktalarında ve su altı parkında en çok merak edilen Majestic Zırhlısı idi. Çünkü Majestic, savaş sırasında İngiliz Kraliyet ailesine ait bir karargah gemisiydi. Bir denizaltımız tarafından batırılarak savaş dışı kalmıştı. Biz bu suyun altındaki batıkları dalış turizmine kazandırmak için de çalışmalarımızı tamamlamıştık. Şimdi suyun altındaki bu hazineler dalış meraklılarını bekliyor. Çünkü, Çanakkale’de sadece bir suya dalmak değil, adeta bir tarihe dalmak, tarihe yolculuk yapmak gibi bir durum haline geldi. Şunu özellikle belirtmek isterim ki, bu batıkları biz özellikle koruyarak turizme açtık. Suyun altındaki bu batıkların ne kadar değerli olduğunu, hatıralarının ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyoruz ve burada tamamen bizim kontrolümüz altında, çok dikkat edilerek, eserlerin zarar görmemesi için de tüm tedbirlerimizi aldık. Korunaklı, dikkatli ve herkesin merak ettiği bir yer haline gelmiş su altı parkında gelen ziyaretçilerimizle yakın zamanda buluşmayı düşünüyoruz. Çanakkale’yi dalış camiasında bir buluşma noktası haline getireceğiz ve dünyanın en önemli dalış merkezlerinden bir tanesi de burası olacak” diye konuştu.

Yorumlar (0)
11°
hafif yağmur
Namaz Vakti 05 Nisan 2022
İmsak 05:06
Güneş 06:35
Öğle 13:12
İkindi 16:48
Akşam 19:39
Yatsı 21:02
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 31 71
2. Konyaspor 31 58
3. Fenerbahçe 31 56
4. Alanyaspor 31 52
5. Başakşehir 31 50
6. Adana Demirspor 31 49
7. Hatayspor 31 48
8. Beşiktaş 31 47
9. Antalyaspor 31 44
10. Karagümrük 31 43
11. Kasımpaşa 31 41
12. Sivasspor 31 41
13. Galatasaray 31 41
14. Gaziantep FK 31 40
15. Kayserispor 31 38
16. Giresunspor 31 36
17. Altay 31 29
18. Göztepe 31 27
19. Rizespor 31 26
20. Ö.K Yeni Malatya 31 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 29 59
2. Ümraniye 29 56
3. Bandırmaspor 29 52
4. Eyüpspor 29 49
5. İstanbulspor 28 48
6. Erzurumspor 29 47
7. Samsunspor 28 42
8. Manisa Futbol Kulübü 29 40
9. Keçiörengücü 28 38
10. Adanaspor 29 38
11. Boluspor 28 35
12. Tuzlaspor 28 35
13. Menemen Belediyespor 28 35
14. Gençlerbirliği 28 35
15. Altınordu 29 34
16. Denizlispor 28 33
17. Kocaelispor 28 33
18. Bursaspor 28 28
19. Balıkesirspor 28 11
Takımlar O P
1. M.City 30 73
2. Liverpool 30 72
3. Chelsea 29 59
4. Tottenham 30 54
5. Arsenal 29 54
6. West Ham United 31 51
7. M. United 30 51
8. Wolverhampton Wanderers 31 49
9. Crystal Palace 30 37
10. Leicester City 28 37
11. Aston Villa 30 36
12. Southampton 30 36
13. Brighton 30 34
14. Brentford 31 33
15. Newcastle 30 31
16. Leeds United 31 30
17. Everton 28 25
18. Watford 30 22
19. Burnley 28 21
20. Norwich City 30 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 30 69
2. Barcelona 29 57
3. Atletico Madrid 30 57
4. Sevilla 30 57
5. Real Betis 30 53
6. Real Sociedad 30 51
7. Villarreal 30 45
8. Athletic Bilbao 30 44
9. Valencia 30 41
10. Osasuna 30 38
11. Celta Vigo 30 36
12. Espanyol 30 36
13. Rayo Vallecano 29 33
14. Getafe 30 32
15. Elche 30 32
16. Granada 30 29
17. Cadiz 30 28
18. Mallorca 30 26
19. Levante 30 22
20. Deportivo Alaves 30 22