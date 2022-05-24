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Geleneksel Türk mutfağında şerbettin önemi anlatıldı

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Türk Mutfağı haftası nedeniyle söyleşi düzenlendi. Düzenlenen söyleşide Osmanlı mutfağı ve şerbet kültürü hakkında bilgi verildi.

Kültür Sanat 24.05.2022, 09:27
Geleneksel Türk mutfağında şerbettin önemi anlatıldı

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Türk Mutfağı haftası nedeniyle söyleşi düzenlendi. Düzenlenen söyleşide Osmanlı mutfağı ve şerbet kültürü hakkında bilgi verildi.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Türk Mutfağı haftası nedeniyle Osmanlı mutfağı ve şerbet kültürü konulu söyleşi düzenlendi. Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde düzenlenen söyleşiye İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdür Coşkun Yılmaz’ın yanı sıra birçok vatandaş katıldı. Söyleşide Osmanlı mutfağı ve şerbet kültürünü işletmeci Recep İncecik anlattı. İncecik, şerbetin ana yemek kadar önemli olduğunu ve şerbet kültürümüzü kaybettiğimize değindi. Öte yandan söyleşiye katılan vatandaşlara Türk Mutfağı yemeklerinden kıyma kebap, altüst böreği, iç pilav, ve keşkül tatlısı ikram edilirken demirhindi ve meyankökü şerbeti de sunuldu.

"Türk Mutfağının dünyadaki hak ettiği yeri almak için çok yoğun bir tanıtım çalışması sürdürüyoruz"

Türk Mutfağının dünyadaki hak ettiği yeri almak için çok yoğun bir tanıtım çalışması sürdürdüklerini belirten İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdür Coşkun Yılmaz, "Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde ilk defa bir Türk Mutfağı haftası gerçekleşmiş bulunuyor. Bu çerçevede aslında son derece zengin bir geçmişi olan hem tarihi geçmişi hem folklorü, adabı, estetiği, ruhu ve yemekleriyle çok güzel zengin olan mutfağımızın bütün birikimini daha görkemli daha canlı bir şekilde gün yüzüne çıkacağına inanıyoruz. Kültür Turizm Bakanlığı da Türk Mutfağının dünyadaki hak ettiği yeri almak için çok yoğun bir tanıtım çalışması sürdürüyor. Bizde İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak çok sayıda söyleşi panel yemek sunumu sergi ve müzik dinletileriyle en zengin şekilde gerçekleşmesine katkıda bulunmaya gayret ediyoruz" diye konuştu.

"Hazır içecekler sağlıklı değil"

Osmanlı kültüründe şerbetin önemine değinen işletmeci Recep İncecik, "Şerbetler Osmanlı imparatorluğunda günün her saatinde içilen bir içecekti. Ana yemek kadar önemli. Bugün şerbet kültürümüzü kaybetmişiz. Hazır içecekler içiyoruz. Bu sağlıklı değil. Sadece lezzet açısından değil sağlık açısından da şerbet çok önemli. Bir kitap çıktı. Bu kitabın içinde bulunan 3 tane şerbeti sizlere ikram edeceğiz. Bir tanesi de demirhindi şerbeti. Bu şerbeti de yaparak göstereceğiz. Yine Adana’dan bir kebapçı arkadaşımız geldi. Hasan usta bize kıyma kebabı yapıp ikram edecek" dedi.

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