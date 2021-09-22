Geleneksel sanatçılar Sındırgı’da buluştu

Yaklaşık 3 bin yıllık bir kültürü barındıran Yağcıbedir halıları gibi sanat eserine ve daha farklı birçok el sanatlarına sahip Balıkesir’in Sındırgı ilçesi, Türkiye genelindeki sanatçıları ve jüri üyelerini ağırladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Kent Konseyi işbirliğiyle geleneksel sanatların tanıtılmasına katkı sağlamak maksadıyla “Sanatın On Hali - Geleneksel Türk Sanatları Yarışması” tertip edildi. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen geleneksel Türk sanatlarının ustaları, Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesinin organizasyonuyla Sındırgı’da buluştu. Tarihî Kışla Müze Han butik otel bahçesinde gerçekleşen yöresel kahvaltıda buluşan kafile, Sındırgı’daki turizm alanlarını gezdi. Çömlek atölyesi, Şerif Paşa Sanat Sokağı, Güreş Müzesi, Akpınar Yaşam Merkezi gezi alanları içerisinde yer aldı. Özellikle Akpınar Yaşam Merkezinde kadınlar tarafından üretilen yöresel ürünler büyük beğeni topladı.

Kafileye Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş rehberlik yaptı. Geleneksel Türk sanatlarının ve kültürel değerlerin yaşatılmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına büyük önem verdiklerini söyleyen Ekrem Yavaş, “Geleneksel Türk sanatıyla alakalı bir yarışma düzenlendi. Bu yarışma çok farklı alanlarda. El işi, Yağcıbedir halısı, çini gibi bu alanlarla alakalı sanatçıları ortaya çıkarmaya çalıştık. Ödüllü bir yarışmaydı. Jüri üyeleri de İstanbul gibi Türkiye’nin farklı yerlerinden gelen öğretim üyesi arkadaşlar. Bugün Sındırgı’da buluştuk. Onlarla sanatı, kültürü, hikâyeyi konuştuk. Daha doğrusu Y6ağcıbedir’i konuşmaya çalıştık. Onları burada ağırlamak, misafir etmek bizim için keyifti, mutluluktu“ dedi.

Heyet, Sındırgı ilçesini umduklarından daha güzel, sıcak ve samimi bulduklarını belirttiler.