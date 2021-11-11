Geleneksel lezzetler Alanya Mutfak Evi’nde yaşatılıyor

Antalya’nın Alanya ilçesinde tarihi Alanya Kalesi içerisindeki Hisariçi Mahallesi’nde bulunan Alanya Mutfak Evi, bölgeye has lezzetleri yaşatıyor.

Geçirdiği yangın sonrası harabe hale gelen ve Alanya Belediyesi tarafından 2018 yılında restore çalışmalarına başlanan Alanya Mutfak Evi, ziyaretçilerin uğrak noktası oldu. Alanya’nın gastronomi alanındaki bütün yöresel lezzetleri, bu yemek müzesinde hem yaşatılıyor hem de tanıtılıyor. Müzede geleneksel Alanya mutfak kültürü, hem uygulamalı hem de görsel ögelerle anlatılıyor. Müzeyi gezen vatandaşlar, müzenin bahçesinde yer alan oturma alanlarında siparişlerini vererek çay, kahve içmenin de tadını çıkartıyor. Tarihi bir alanda ziyaretçilerine ziyafet sunan Mutfak Evi, gastronomi meraklılarını bekliyor.

“Sterilize edilmiş tarihi bir bina”

Çocukluğunda gördüğü mutfak eşyalarına bu evde rastladığını belirten bir vatandaş, “Çocukluğumda gördüğüm evi burada geldim gördüm. Makat, tokaç vardı. Ev çok küçük ama çok sıcak. Sterilize edilmiş tarihi bir bina. Onu canlandırmış olmak beni gayet mutlu etti. Bir şekilde şehirlere adapte olmuş insanlarız. Bu tür yerler bulundukça aynı otantik yerlere dönüştürülmesi gerektiğine inanan biriyim. Yerel bölgelerde, köylerde müze evlerin olması gerektiğini düşünüyorum. Mutfak olarak ayrılması da ayrı bir öneme sahip” diye konuştu.