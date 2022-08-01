Geleneksel Gediz Tarhana Festivali, Musa Göçmen Senfoni Orkestrası’nın konseriyle sona erdi

Kütahya’nın Gediz ilçesinde 18’ncisi düzenlenen Geleneksel Tarhana Festivali, Musa Göçmen Senfoni Orkestrası’nın verdiği konserle sona erdi.

Geleneksel Gediz Tarhana Festivali etkinliklerinin son gününde Musa Göçmen Senfoni orkestrası sahne aldı. Barış Manço, Cem Karaca gibi Türk rock müziğinin önemli isimlerine ait şarkıların ve yabancı şarkıların seslendirildiği gecede Gedizli müzikseverler müziğe doydu. Gediz Açık Hava Sahnesi’ni tıklım tıklım dolduran vatandaşlar keyifli bir gece geçirdi. 1.5 saat süren konserin sonunda sahneye gelen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak’a hediye takdiminde bulundu. Konserin ve festivalin organizasyonunda verdiği emekler nedeniyle Başkan Akçadurak’a teşekkür eden Milletvekili Erbaş, “Musa Göçmen ve ekibini ikinci kez dinliyorum. Anadolu’nun ezgilerini o kadar güzel bir şekilde bize yansıtıyorlar ki kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Zaten buradaki coşku fazlasıyla yetiyor. Kendilerine teşekkür hediyesi vermek istiyoruz. Yolunuz bahtınız açık olsun” dedi.

Başkan Akçadurak da, Musa Göçmen ve ekibine teşekkür ederek, “Bu güzel yaz akşamında Gediz Belediyemizin davetini kırmayarak bizleri onurlandıran ve bu harika geceyi bizlere yaşatan Musa Göçmen ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Kıymetli sanatçılarımızı ilçemizde ağırlamaktan onur duyuyoruz. Gediz’imize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Daha nice güzel programlarla Gediz’imizi ve hemşerilerimizi kıymetli sanatçılarımızla buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Konser Gedizlilerin Musa Göçmen ve Senfoni Orkestrası’yla fotoğraf çekiminin ardından havai fişek gösterisiyle son buldu.